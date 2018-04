De ce s-a sinucis Florin Despescu, fratele fostului şef al Poliţiei Române

Poliţiştii din Buzău au deschis un dosar penal după ce fratele fostului şef al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, s-a spânzurat, trupul neînsufleţit fiind găsit de familie, în casa sa din comunaNehoiu, județul Buzău.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că poliţiştii din Buzău au deschis un dosar penal, fiind făcute verificări pentru a se stabili condiţiile în care a survenit decesul lui Florin Despescu, fratele fostului şef al Poliţiei Române.

Bărbatul s-a spânzurat în propria casă din Nehoiu, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind găsit de soţie.

La rândul său, primarul din Nehoiu, Ionuţ Milea, a declarat că toată comunitatea a rămas surprinsă de gestul fratelui fostului şef al Poliţiei Române.

”Şi-a pus capăt zilelor. Dumnezeu ştie ce o fi fost. Am rămas suprins. Era o familie frumoasă, liniştită. Nu se aştepta nimeni. Are şi un copil clasa a IX-a, avea nevoie de el acum. Şi noi am rămas surprinşi”, a declarat Milea.

Florin Despescu nu a lăsat niciun bilet în care să-şi explice gestul.

Chestorul-șef de poliție Bogdan Despescu, fratele lui Florin Despescu, a fost eliberat din funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române în luna ianuarie, în toiul scandalului generat de polițistul pedofil.

Chestorul-șef Bogdan Despescu a mai condus, de-a lungul timpului, inspectoratele judeţene de poliţie din Constanţa şi Prahova.