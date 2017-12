De ce s-a supărat Voiculescu pe Iorguş?

Am vorbit, zilele trecute, despre laborioasa activitate a lui Ion Mincă, terminatorul de primari, omul care, în campania electorală pentru alegerile locale, l-a redus la tăcere pe Zanfir Iorguş. Revin cu două observaţii pe marginea acestui subiect mai mult decît incitant. Remarc, cu o oarecare invidie, că domnul Mincă, actualmente, liderul Partidului Conservator Constanţa, este foarte bine documentat şi cunoaşte, pînă la cele mai mici amănunte, viaţa romanţată a fostului primar al Mangaliei! La nevoie, cîndva, cînd Iorguş se va retrage din politică, domnia sa ar putea să devină biograful său. E un bun povestitor, reţine imediat elementele esenţiale şi are un scris frumos. Garantez, de pe acum, succesul în librării. S-au mai luat şi alţii la trîntă cu domnul Iorguş, fie pe tema variată şi ecologică a pădurii Comorova, fie pe alte miniaturi pe portativ dar, în cele din urmă, totul s-a dovedit a fi o simplă fîlfîială pe sub nasul celui care a păstorit Mangalia timp de trei mandate. De fiecare dată, dar, desigur, nu are o importanţă prea mare, sub auspiciile unui alt partid, PNŢCD, PSD, PD-L! Mă întorc la fîlfîiala unora. Ei bine, Ion Mincă, terminatorul de primari, a fost la obiect, nu a bătut, precum alţii, cîmpii sau plajele din sudul litoralului, ieşind la interval cu documente beton. Cu alte cuvinte, liderul conservatorilor stă bine cu… sursele! Cum şi în ce fel este alimentat cu dosare cu cîntec, ceea ce nu înseamnă că dumnealui are ureche muzicală, rămîne un mister! De fapt, în asta constă capacitatea liderului PC Constanţa de a-i învîrti pe degetul său arătător pe toţi politicienii din teritoriu. În ce priveşte idealurile personale şi obiectivele politice, dacă le putem numi aşa, rămîne de discutat. Cert este că, la vremea respectivă, Iorguş nu a mişcat în front, chestiune care nu-l caracterizează, ca dovadă sprinturile făcute în această perioadă de adînci prefaceri, cînd se dă marea bătălie pentru ocuparea ultimelor posturi de conducere din teritoriu. Urmează ca, după 50 de ani, cînd vor fi deschise dosarele enigmă ale politichiei noastre de doi lei, cum îi place lui Iorguş să se exprime, să aflăm ce l-a mînat în luptă pe conservatorul Mincă. Mai ales că, pînă la declanşarea campaniei electorale din vara anului trecut, între cei doi se statornicise o relaţie cimentată pe spirit tovărăşesc şi respect reciproc. Nu-mi amintesc ca fostul primar să-l fi refuzat vreodată pe domnul Mincă, un prosper om de afaceri, căruia, la o adică, i se furnică… Ion Mincă nu a candidat. Nu s-a semnat niciun pact între PC şi PSD, la ora aceea, relaţiile dintre cele două formaţiuni fiind extrem de reci, pentru susţinerea lui Claudiu Tusac, despre care se spunea că ar fi doar un simplu iepuraş pe tabla de joc. Mai mult decît atît, din anumite puncte de vedere, lui Mincă i-ar fi convenit continuitatea cu Iorguş în fruntea Primăriei Mangalia. Pe urmă, cît o fi el de tupeist, nici Mincă, pentru că nu e Dumnezeu pe pămînt, nu acţionează chiar de capul lui. Are şi el un şef de partid şi o soţie bine ancorată în PC, aşa că nu mă miră să aud astăzi că naşul adevărat al lui Zanfir Iorguş a fost Dan Voiculescu. Cu ce să-l fi supărat fostul edil mangaliot pe domnul Voiculescu? Ei, mici chestii, daravele, cu un teren şi trei ulcele… Îmi amintesc că, în perioada în care fostul “premar” încasa lovitură după lovitură la figură, TVR anunţa mari dezvăluiri pe acelaşi subiect, dezvăluiri despre care nu am mai auzit nimic pînă în ziua de astăzi, pentru că cineva a tras brusc ştecherul din priză! Cu alte cuvinte, Sass(u)! Cu trimitere la directorul TVR. Scăpat din colţul ringului, domnul Iorguş a apucat să tragă o gură de aer în piept, suficient cît să cîştige alegerile parlamentare pe ultima sută de metri. Pumnul lui Voiculescu s-a transformat într-o mînă blajină şi protectoare. Din cînd în cînd ciupeşte şi-i mîngîie părinteşte pe cei care o iau razna. Cînd este nevoie să-i trezească la realitate pe unii dintre dalmaţienii politichiei locale, pocneşte din degete. El stinge, el aprinde lumina în Mangalia. Sînt unii care îi reproşează lui Tusac că nu a bătut palma cu Mincă şi că nu-i recunoaşte acestuia faptele de vitejie din campania electorală! Să fim serioşi, nu e cazul. E suficient că domnul Mincă subminează alianţa PSD-PC, făcînd un nou pact cu diavolul pentru debarcarea primarului ales prin vot democratic!