De ce se construiește un bloc cu 10 etaje înt-o zonă cu case

Mai mulți proprietari de case din cartierul constănțean Palazu Mare, afectați de faptul că în vecinătatea caselor lor se construiește un bloc cu parter plus 10 etaje, câteva dintre proprietăți aflându-se la doar doi metri distanță de viitoarea construcție, au adresat, în acest sens, o scrisoare deschisă prefectului județului Constanța, Primarului municipiului Constanța și consilierilor locali. De ce s-a schimbat Planul Urbanistic Zonal astfel încât în loc de locuințe cu P+1, cum era obligatoriu inițial, să fie permisă o construcție P+10? Cum va fi circulația auto pe o straduță lată de doar 3 metri, în condițiile în care pe aici vor ieși din parcările blocului mașinile deținute de ocupanții a 62 de apartamente? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le ridică locuitorii afectați, care își încheie scrisoarea deschisă cu speranța că, astăzi, 10 iunie 2019, în ședința Comisiei nr. 2, Direcția de Urbanism din Primăria Constanța va veni cu propuneri care să nu le mai încalce drepturile. Redăm, în continuare, integral scrisoarea deschisă.

SCRISOARE DESCHISA

Catre ,

DL.PREFECT DUMITRU JEACA, DL. PRIMAR DECEBAL FAGADAU, DL.CLAUDIU PALAZ - PRESEDINTE PMP CONSTANTA, DL BOGDAN HUTUCA - PRESEDINTE PNL CONSTANTA, DOAMNELE SI DOMNII CONSILIERI LOCALI

In conformitate cu prevederile legale actuale pe care le supunem spre analiza in ceea ce priveste elaborarea planului urbanistic de detaliu pentru imobil D + P + 10E locuinte colective - PALAZU MARE - Str.Lucian Blaga, nr.15, Municipiul Constanta, expus dezbaterii publice si care este in contradictie cu proiectul depus initial si care era de imobil D+ P + 8 E un grup de locuitori ai zonei aflate in vecinatatea imediata a imobilului sus mentionat va facem cunoscute observatiile noastre : - Prin constructia acestui imobil cu inaltimea de 34,70 metri ne va fi ingradit dreptul la intimidate in locuinte ceea ce contravine prevederilor Constitutie Romaniei cap II ART.26 ( 1 ) cat si Codului Civil Art 58 ( 1) privind dreptul la intimidate . - Dorim sa cunoastem motivul pentru care se aproba constructia imobiluilui cu D+P+10 E cu inaltimea de 34,70 m la o distanta de doar 2 m de gardul proprietatii unora dintre vecini tinanad cont de faptul ca suprafata de 1994 m.p.aferenta constructiei poate avea o inaltime suficienta care sa asigure o distanta corecta si legala fata de proprietatile noastre -Prin aprobarea unor astfel de constructii colective ( BLOCURI ) nu faceti decat sa stricati imaginea zonei si respectiv a orasului ce avea in zona noastra PUZ-ul in conformitate cu prevederile aferente constructiilor individuale D+ P + 1 si care a fost refacut in anul 2011 fara o dezbatere reala cu locuitorii zonei -Tinem sa va reamintim ca toate utilitatile zonei au fost dimensionate pe structura PUZ-ului si in atare situatie intampinam probleme cu tot ce inseamna utilitati ( apa ,canalizare ,energie electrica ,gaze )ceea ce duce la o suprasolicitare a instalatiilor aferente in situatia in care au aparut in zone alte 3 constructii colective -un bloc cu 8 etaje si 2 blocuri cu cate 4 etaje fiecare. Rugamintea noastra se poate rezuma si la o scurta vizita a dvs. in zona pentru a va elucida mai bine asupra situatiei reale din teren si pentru a va edifica asupra impactului negativ privind circulatia auto in zona datorata acestei constructii ce va avea un numar de aproximativ 62 apartamente si un numar estimativ de 80 locuri de parcare ,accesul lor fiind obligat sa se efectueze prin Str.Dumbraveni iar iesirea prin Str.Lucian Blaga , strada cu o latime de doar 3,16 metri ,ceea ce va conduce la un trafic infernal in zona. In speranta ca aceasta rugaminte a noastra va avea un efect asupra calitatilor intelectuale si morale ale dvoastra va rugam sa luati la cunostinta faptul ca in situatia noastra se mai afla cele 10 familii din zona imediata plus a 50 de personae aflate in zona a caror viata se va schimba radical prin aparitia acestei constructii . Rugamintea noastra la d-voastra este de a analiza toate aspectele sesizate de noi punandu-va in situatia noastra familiala, a copiilor nostri ce vor fi afectati de vecinatatea acestui imobil foarte mare si cu locuitori numerosi. Nu este firesc sa ne priveasca in curte un numar foarte mare de persoane ce vor locui in acest imobil in contextul in care noi am construit aceste case tocmai pentru a avea confort si initimitate stiind ca in aceasta zona vor fi construite doar case cu nivel P + 1 conform PUZ initial si ca acesta nu poate fi schimbat la bunul plac al unuia sau altuia. Ne adresam d-voastra, alesilor nostrii locali, sa ne reprezentati cu corectitudine in aceste situatii si sa ne sprijiniti asa cum noi v-am sprijinit si va vom sprijini la alegerile ce vor urma In incheiere dorim sa fim intelesi ca nu ne opunem modernizarii cartierului in care locuim dar nu in felul neprofesionist in care se construieste in acest moment. Ne-am asteptat ca dupa intalnirea din data de 17.04.2019 sa fim contactati de catre organele competente (Primaria Constanta ) sau de catre investitor si sa incercam impreuna sa gasim o solutie viabila pentru ambele parti. Din pacate nu s-a intamplat asa ceva si suntem in situatia de a ne apara drepturile noastre cetatenesti stabilite prin Constitutie. Asa cum ne-am exprimat in sedinta din 17.04.2019, acceptam construirea in vecinatatea noastra a unui imobil de locuinte colective de P+ 3 sau contructii individuale de P+ 2. Avem speranta ca astazi, 10.06.2019, in sedinta Comisiei nr. 2, Directia de Urbanism din Primaria Constanta va veni cu propuneri care sa multumeasca si familiile din zona.

Semnat, Grupul familiilor afectate