De ce se tem bancherii de falimentul personal?

10:48:40 / 30 Ianuarie 2015

revin

aceasta sperietoare ii face pe bancherii, care s-au invatat sa ne jefuiasac de 25 ani in coace, cu girul lui ISARESCU si al BNR, sa se lupte cu dintii pentruy a nu-si pierde privilegiile. ce te faci neamule daca, la anul,dupa alegeri, se va ridica un comunist care va cere convertirea imprumuturilor in valuta in lei, ca in Ungaria, Croatia sau mai nou Grecia, ce va mai faceti.