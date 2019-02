De ce și cine cere modificarea Legii Poliţiei

22:56:32 / 11 Februarie 2019

dezarmarea politistilor

Modificarea legii , pentru folosirea armamentului din dotare de catre politisti ???Mai bine desfiintati politia !!dotare NU , echipament NU, edificiile in care lucreaza politistii in orasele mici si la sate sunt la nivelul anilor 1956, !!!incadrare cu personal asigurata 50%, .O sa ne asigure paza si securitatea CETATEANULUI Dragnea si Tariceanu !!!De doctorii care OMOARA OAMENII cu ZILE si au mii de SCUZE nu se ia NIMENI !!si tot timpul MORTUL e de vina !!!Am ajuns de rasu plansu !!E adevarat ca cine a gresit , trebuie sa raspunda !!Dar pana la a-i DEZARMA , prin lege pe politisti , e cale lunga !!Cei care au UCIS , cu auto una s-au mai multe persoane de ce nu au ramas pietoni pe VIATA ???Vezi Huidu ???si altii !!