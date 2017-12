De ce sunt nesimțiți bancherii?

08:08:40 / 06 Ianuarie 2015

Da si nu

Nicolescu are dreptate in privinta marimii comisioanelor percepute de banci,insa asa cum bancile straine sunt aici ca sa castige mai mult decat in tarile mama,bancile romanesti,cate mai sunt ,ar trebui sa actioneze in folosul Romaniei. Realitatea este ca o banca,fie ea romaneasca sau straina ,are ca unic scop castigul. Chestiile de empatie sociala le sunt straine.Politicile de stat in economie insa,pot face diferenta. Exista cerere pe piete insa nu sunt materializate din cauza lipsei puterii de cumparare. Polarizarea castigurilor a recompenselor banesti a polarizat negativ piata interna.Romanii care inca au loc de munca sunt exploatati la maxim,platiti minimal,sunt epuizati si demotivati inclusiv moral.Nesimtirea bancherilor e cel mai mic rau.