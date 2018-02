De ce sunt scutite firmele de IT de impozite?

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă că Guvernul trebuie să găsească soluţii pentru a ajuta IT-iştii sau persoanele cu dizabilităţi. El a susţinut că nu este „confortabil” cu ideea de a scuti lucrătorii în domeniul IT de impozite, afirmând că „sunt şi alte categorii valoroase şi nu au aceleaşi beneficii”. „Guvernul trebuie să găsească o soluţie deplin legală şi constituţională, pentru a nu lăsa să se producă în domeniile la care v-aţi referit, IT sau pesoane cu dizabilităţi, corecţii negative. Trebuie să găsească o soluţie şi Ministerul Justiţiei poate da aceste avize. Vor discuta împreună, cu siguranţă, să găsească o soluţie. A fost o soluţie urgentă, că de-aia e Ordonanţă de urgenţă, să remedieze această situaţie“, a declarat Tăriceanu. El a spus că specialiştii în IT trebuie ţinuţi în ţară, ei fiind o forţă valoroasă de muncă, dar „sunt şi alte categorii valoroase şi nu au aceleaşi beneficii”. Guvernul a adoptat în şedinţa de joi, 8 februarie, o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel că în cazul contractelor part-time angajatul va plăti impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. În privinţa angajaţilor scutiţi de impozit până acum, precum cei din IT şi din cercetare, aceştia vor beneficia în continuare de scutiri, cu condiţia ca angajatorul să nu-şi fi diminuat totalul cheltuielilor de personal faţă de luna precedentă.