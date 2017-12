De ce sunt unele facturi RADET mai mari?

06:33:51 / 23 Ianuarie 2014

Stimati cetateni !

Nu va ingrijorati daca factura este dubla , va rugam sa nu va inghesuti la ghisee pentru a plati , aveti timp sa o faceti toata luna ianuarie ! In decembrie am facut o regularizare a bilantului , adica ....ne-am petrecut sarbatorile fara limita , am bagat mana adanc in gestiunea societatii si acum banii trebuie pusi lalocul lor , asa ca va rugam sa platiti fara intarziere facturile pentru a evita neplacutele penalizari care vor urma ! Va mutumim pentru intelegere si va dorim La multi ani sa ne platiti degeaba , ca si pana acum !