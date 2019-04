De ce trece găina strada? Ca să nu dea faliment

Preţul ouălor la producători, conform Observatorului Preţurilor UE, a scăzut faţă de decembrie 2018 cu 15%, iar în prezent un ou se vinde la poarta fermei la un preţ de faliment, în medie, cu 28 bani bucata, susţine preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van - „Preţul ouălor la producători a scăzut cu 15%, faţă de decembrie 2018, conform Indicelui Preţului de Consum, fiind singurul produs din lista produselor alimentare care a înregistrat o scădere. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, preţurile sunt mult mai mici la poarta fermei, cu circa 22%, iar acum un ou se vinde, în medie, cu 28 bani bucata, fără TVA. Este un preţ de faliment. Nu avem creşteri sub nicio formă în industria avicolă. La 10 aprilie, preţurile au scăzut la poarta fermei cu 15% şi la consumator cu 5%“. El a subliniat că, în mod tradiţional, primăvara şi vara preţul ouălor scade la producătorii din industria avicolă deoarece apare în piaţă şi oferta gospodăriilor ţărăneşti - „Fermierul, chiar dacă ar vrea să crească preţul, nu poate, pentru că piaţa nu suportă. Faptul că sunt speculanţi, care iau cu un preţ mic de la fermieri şi pe urmă îl cresc de două-trei ori, asta nu este treaba fermierilor, este a autorităţilor, care trebuie să facă ordine în piaţă“. Van a avertizat că şi în privinţa cărnii de pasăre, preţul este mai mic faţă de aceeaşi perioadă a lui 2018, cu circa 5%. Dacă anul trecut media era de 1,54 euro/kilogram carcasă, acum se vinde cu 1,45 euro. Preşedintele UCPR a atras atenţia şi asupra importurilor de carne şi produse din carne de pasăre, care ajung în piaţa românească cu preţuri extrem de mici - „Eu dau mereu un exemplu şi am transmis acest lucru şi la ANSVSA, inclusiv listingul cu produsele de carne procesată din pui. Noi exportăm produse şi preparate din carne de pui cu 4.000 euro tona, în timp ce în piaţă intră din import aceleaşi produse cu 2.000 euro tona. Aceleaşi poziţii tarifare. Oare o fi carne acolo? Cele mai multe astfel de produse (60 - 70%) vin din spaţiul comunitar, din Polonia şi Ungaria. Nu avem nimic cu asta, dar să vină la o calitate corespunzătoare şi la un preţ corect. Nouă nu ne e frică de concurenţă, ci de şmecheriile care se întâmplă“. Anul trecut, balanţa comercială a fost negativă în acest segment - „România a importat 155.000 de tone de carne şi preparate din carne de pasăre şi a exportat 84.000 tone. Importurile au fost în 2018 cam la acelaşi nivel cu cele înregistrate cu un an înainte, iar exporturile au crescut cu circa 14.000 tone faţă de 2017, dar în continuare suntem pe deficit cu circa 60.000 - 70.000 tone“. Potrivit datelor UCPR, românii cumpără în perioada sărbătorilor pascale între 170 şi 180 milioane ouă, cu 50% mai mult decât într-o lună obişnuită, iar industria avicolă poate acoperi toate aceste creşteri de consum. Un român mănâncă, în medie, 240 - 250 de ouă anual.