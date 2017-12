De clonarea umană se ocupă PD-L-ul!

România iese în stradă urlând de foame şi cerând câţiva leuţi în plus la salariu, iar deputaţii PD-L sunt preocupaţi de clonarea umană şi de aplicaţiile biomedicinei care încalcă demnitatea umană. Dacă privim în interiorul ideologiei pedeliste, un silogism simplu ne duce cu gândul la faptul că cerşitul drepturilor în stradă este pe potriva demnităţii umane şi o şi merităm. Deputatul PD-L Mircia Giurgiu a promis solemn că va depune în Parlament un proiect de lege fără de care românii nici nu mai pot respira, cel privind interzicerea clonării umane şi a aplicaţiilor biomedicinei, declarând că actul normativ are rolul de a preveni, pe viitor, posibilitatea clonării umane în România, în condiţiile în care \"fiinţa umană are demnitate şi trebuie respectată\". În condiţiile în care în România există oameni care trăiesc cu 600 de lei pe lună (posibil impozitaţi de acelaşi guvern căruia îi pasă) şi copii care învaţă la lumânare, \"necesitatea apariţiei acestei legi este determinată de respectarea drepturilor omului şi de corelarea cu legislaţia europeană în materie, în domeniul bioeticii, inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie în ceea ce priveşte interzicerea clonării, atât în scop reproductiv, cât şi terapeutic\", a simţit nevoia să explice democrat-liberalul. Giurgiu a mai precizat că, la nivel mondial, sunt 23 de ţări care au interzis clonarea umană, printre acestea numărându-se Germania, Franţa şi Canada. Da, dar aceste ţări au rezolvat toate problemele care ţin de zona socialului, care la noi mai are puţin şi explodează (vineri, premierul României a fost lovit cu bulgări şi huiduit de cei pe care îi conduce) şi se preocupă de aceste aspecte care, este adevărat, reglementează mecanismele fine ale drepturilor omului. „Păi, noi nu ne primim salariile pentru care muncim! Care ne sunt, cu adevărat, drepturile? Nu e drept să primim bani pe ce muncim? Atunci ce mai e drept?”, s-au întrebat, retoric, câţiva cetăţeni disperaţi. Proiectul va fi depus în Parlament săptămâna viitoare.