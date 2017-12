De două ori mai multe cereri decât locuri în creşe!

19:13:59 / 03 Iunie 2014

cucoana

Noi am mai avut o rafuiala. Cand m-am plans in vre-o doua randuri de unele probleme de la o cresa din subordinea dumitale , iti mai aduci aminte ca mi-ai spus ca daca nu imi convine ,sa imi iau copilul de acolo. Ai cam mult tupeu si vezi ca cei care te tin acolo te tin pana intr-un anumit punct. Intr-o zi s-ar putea sa explodez si nu mai vin sa ma plang la dumneata ptr ca iar ma pui sa-mi iau copilul de la cresa. Am sa ma duc direct la presa si nu o sa-ti placa. Asa ca pune mama si mai fa-ti curat prin ograda si mai lasa dracului tocurile si fardurile. Sunt curios daca citesc un comentariu bun despre dumneata aici.