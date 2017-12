„De fiecare dată, în ultimul moment, Dumnezeu mi-a întins o mână“

Avea 17 ani când a fost aruncat în închisoare alături de alţi colegi cu care „uneltea împotriva orânduirii sociale”. Era 6 noiembrie 1956, zi care i-a marcat destinul constănţeanului Paul Andreescu, în prezent preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - filiala Constanţa. Periplul prin închisorile de la Gherla şi Periprava, lagărele din Balta Brăilei, domiciliul forţat din Bărăgăn, greutăţile întâmpinate din cauza statutului de fost deţinut politic şi „ochiul din umbră” care i-a controlat viaţa nu l-au copleşit pe Paul Andreescu. Ba, din contră.

ARESTAREA Era în noiembrie ’56. Paul Andreescu intrase într-o organizaţie de tineret care încerca să aducă o schimbare, o viaţă mai bună. Se împărţeau manifeste pentru a se face cunoscute revendicările ilegaliştilor. „Ceream ca trupele ruseşti să părăsească ţara, scoaterea obligativităţii învăţării limbii ruse în şcoli, să nu se mai predea istoria partidului comunist sovietic, libertăţi de mişcare...”, îşi aminteşte Andreescu. Pe 7 noiembrie trebuia să aibă loc tradiţionala defilare de sărbătoarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie (care a început pe 25 octombrie / 7 noiembrie după calendarul nou) prin faţa unei tribune, amplasată în zona unde se află acum Sala Sporturilor şi în care se aflau oficialităţile locale şi protipendada armatei de ocupaţie. „Vroiam să ne strecurăm printre cei care defilau şi, în dreptul tribunei, să aruncăm manifeste şi să ne strigăm nemulţumirile. Nu am mai apucat să ne ducem planul la bun sfârşit pentru că am fost trădaţi şi, pe 6 noiembrie, au început arestările. Printre cei şapte reţinuţi, m-am numărat şi eu. Trădătorii au zis că intenţionam să aruncăm tribuna în aer, ceea ce nu era adevărat. Organizatorii s-au speriat şi a fost pentru prima dată când nu s-a mai defilat de 7 noiembrie”, îşi aminteşte fostul deţinut politic. După ce a fost ridicat, Paul Andreescu a ajuns în sediul vechi al Securităţii, clădirea în care se află acum Direcţia Agricolă. Ce a urmat pare desprins dintr-un scenariu de film de groază. „Într-o noapte, au venit şi m-au luat. Am crezut că mă vor împuşca. M-au dus în sediul cel nou al Securităţii. Faţă de gerul şi mizeria din sediul vechi, celula era curată, era căldură, mi se părea că am ajuns în rai. Şi nu am cedat. A urmat procesul, care a fost unul public, pentru a servi ca exemplu. Am primit cinci ani de închisoare şi cinci ani interzicerea unor drepturi. După o şedere scurtă la Jilava, am ajuns la Gherla”, spune Andreescu.

GHERLA În iulie 1957, fostul deţinut politic a ajuns la Gherla. Bătăile şi tortura erau la ordinea zilei. Paul Andreescu spune că a fost unul dintre nesupuşii din Gherla. „Bătăile veneau din nimic, iar pedepsele, din orice. Am luat multă bătaie şi am făcut multă izolare, îmbrăcat sumar, cu lanţuri şi cătuşe. Pedeapsa varia de la şapte la 21 de zile. O dată la trei zile primeam nişte lături. În schimb, de două ori pe zi, ne dădeau câte o cană cu apă cu sare. Mai erau şi ciomăgarii, aşezaţi de o parte şi de alta a holului. Când treceam printre ei, loveau cu bâtele unde nimereau. Pereţii holului acela erau plini de sânge închegat şi proaspăt, ca într-un abator”, îşi aminteşte Andreescu. Erau câte 30 de deţinuţi într-o celulă. Toţi gardienii îl cunoşteau pe Andreescu şi, când veneau în inspecţie, colegii de suferinţă îl puneau în rândul doi, ca să nu iasă în faţă şi să încaseze bătaie doar pentru că exista. Când nu dădeau cu ochii de el, gardienii începeau să strige: „Unde eşti, pruncule? Mai trăieşti? Nu mai ieşi de aici decât cu picioarele înainte!”. În ciuda condiţiilor inumane, deţinuţii nu-şi plângeau de milă. Se ţineau conferinţe, se pregăteau revolte şi se comunica cu cei din alte celule prin folosirea unui alfabet Morse adaptat, „alfabetul mut”, cum îi spuneau ei. „Punctul era o bătaie, linia - două bătăi, „dă mai departe” era un hârjâit. Aşa transmiteam veşti. Mai vorbeam cu cana lipită pe perete. Riscam, dar nu ne lăsam”, mai spune Andreescu.

PERIPRAVA La Periprava a ajuns pe 6 decembrie 1959, după trei ani petrecuţi în Gherla. Era la limita epuizării din cauza înfometării, condiţiilor mizere, bătăilor şi zilelor întregi de penitenţă petrecute la „izolare”. „La Periprava am avut noroc cu un doctor, deţinut şi el, care avea grijă de noi, Ion Sarion. Le-a zis gardienilor că sunt pe moarte şi o vreme nu m-au scos la muncă”, povesteşte Paul Andreescu. Grupuri de câte 51 de deţinuţi erau îmbarcate pe un şlep, pe care îl numeau „cavoul din fier” sau „bacul morţii”, şi duse să taie stuf pe grind, la Periprava. Dimineaţa primeau câteva linguri de terci, la prânz - o ciorbă din murături sau varză murată sau câteva boabe de fasole într-o zeamă lungă. „Seara, ne făcea o altă zeamă de cartofi deshidrataţi sau arpagic. La stuf lucram la normă, o normă imposibil de realizat: 20 de snopi de tăiat, legat, cu diametrul de o jumătate de metru fiecare. Nu făceai norma, te aştepta o bătaie zdravănă. În loc de 20 de snopi, făceam zece. Diametrul nu ne ieşea şi mai trişam: puneam la mijloc ghemotoace de stuf. Şi, pentru că, oricum, orice făceam nu era bine şi trebuia să ne luăm bătaia zilnică, ne rânduiam singuri. Azi făceam noi norma, mâine alţii şi tot aşa… dacă ne organizam, ne venea rândul la bătaie mai rar“, îşi aminteşte Paul Andreescu. Condiţiile erau îngrozitoare. Gerul năpraznic îi secera pe oameni şi apucau primăvara doar jumătate. Morţii erau puşi pe coverta şlepului şi luaţi cu o sanie care venea pe canalul pe care erau ancoraţi, dar nimeni nu vedea asta şi nici nu ştia unde sunt duse cadavrele. „Eram aduşi în stare de animale. Nu mai puteam gândi. Înfometaţi, îngheţaţi de frig, epuizaţi, eram stăpâniţi de un singur gând: cum să supravieţuim. Eram mulţi la Periprava, dar nu ne cunoşteam între noi. Nici pe gardieni nu ştiam cum îi cheamă. Îi strigam după porecle. Era un comandant cu grad de plutonier căruia îi ziceam „măi, şarpe”, pentru că aşa ni se adresa el nouă. Mai era un subaltern al lui care umbla cu o căţea-lup pe care o asmuţea pe noi. Am vrut de mai multe ori să i-o omorâm...”, mai povesteşte Paul Andreescu.

RUBLA După cinci ani de temniţă, autorităţile au considerat că nu s-a reabilitat şi l-au trimis cu domiciliu forţat în Bărăgan, în satul Rubla, înfiinţat în ’51 cu strămutaţi. Doi ani şi cinci luni a trăit acolo, cu restricţii de deplasare, în case de paiantă, alături de alţi deţinuţi cu acelaşi statut ca şi el, controlaţi în permanenţă şi prezenţi în fiecare duminică la apelul unui ofiţer din Brăila. Andreescu spune că a lucrat la o fermă de porci, aflată la un kilometru şi jumătate de casă.

CONSTANŢA „La Constanţa, când am ajuns, viaţa era tot grea. Îmi căutam serviciu şi nu-mi găseam, pentru că nu aveam mutaţie. Când mă duceam să-mi fac mutaţie, eram refuzat pentru că nu aveam serviciu. Am reuşit să-mi fac mutaţie şi, în cele din urmă, mi-am găsit un post de normator la ITA Autobaza 1. Era în mai 1964. După un timp, s-a aflat cine sunt şi am avut probleme. M-am zbătut şi am răzbit. M-am mutat la Abator, pe post de contabil. După nouă ani am plecat la Centrul de Calcul, care abia se înfiinţase. Am lucrat acolo 26 de ani şi jumătate, până când m-am pensionat”, îşi continuă povestea Paul Andreescu.

URMĂRIT Toată viaţa a avut pe cineva pe urmele sale. A trăit cu teama în suflet că ar putea face o greşeală, omenească, dar care să-i coste scump atât pe el, cât şi pe familia lui. „M-au urmărit peste 90 de ofiţeri de securitate şi peste 40 de informatori, cu nume de cod, cu case conspirative unde mergeau şi descărcau desaga. Şefii lor le spuneau să mă invite la un pahar, să mi se dezlege limba. Mă duceam, dar nu beam mai mult de un pahar. Aveam telefoanele interceptate, acasă îmi montaseră microfoane - nu ştiu când şi cum -, corespondenţa îmi era citită. Şi, din când în când, mă chemau, încercând să mă racoleze. Le repetam întruna că nu vor reuşi şi atunci se supărau. Ca măsură de siguranţă, le-am spus că, dacă mi se întâmplă ceva, fac cerere de emigrare şi scriu acolo că nu mai suport hărţuiala lor. Mai mult, le-am zis că o să trimit cererea la posturi străine. M-a durut când am aflat că m-au turnat rude sau prieteni buni, pe care i-am primit în casă şi i-am ajutat când aveau probleme. Unul dintre ei s-a deconspirat. M-am uitat în ochii lui şi l-am întrebat: „De ce?“. Nu mi-a răspuns”, a adăugat Andreescu. În 1988, ultimul ofiţer care s-a ocupat de fostul deţinut a propus scoaterea sa de sub urmărire, dar un şef de-al lui s-a opus: „Nu ştim ce gândeşte, continuăm urmărirea”. Şi familia lui a avut de suferit. Deşi nu le pomenise copiilor despre trecutul lui, fiul său, care fusese luat la batalionul de muncă, a aflat că a fost deţinut politic. Şi vecinii din bloc ştiau câte ceva despre trecutul său, dar nimeni nu a zis nimic. „Ştiau, dar nu întrebau. Am aflat asta de curând, odată cu apariţia cazului Vişinescu. Abia acum au îndrăznit să mă întrebe câte ceva”, povesteşte Andreescu.

NU POATE IERTA „Eu nu am iertat pe nimeni şi nici nu iert. Nu a venit nimeni la mine să-mi ceară iertare, să-mi spună că nu a avut încotro, că a greşit, că-i pare rău. Nu am vrut niciodată răzbunare. Am sperat că voi putea trăi într-o ţară în care legea să primeze. O astfel de crimă nu se poate prescrie. Să ucizi cu bună ştiinţă, aşa ceva nu se poate prescrie”, spune răspicat Paul Andreescu. Demascarea foştilor torţionari comandanţi de penitenciare nu i se pare suficientă. „Oamenii aceştia au fost doar nişte executanţi ai ordinelor venite de la cei care deţineau puterea politică, cei care au condus de la centru Partidul Comunist Român. Acolo era laboratorul crimei. Acolo se hotărau crimele pentru ţara asta”, spune Paul Andreescu. Fostul deţinut politic consideră că proiectul legii îndreptate împotriva torţionarilor este o jignire adusă foştilor deţinuţi politici. „Să iei nu ştiu cât la sută din pensiile lor, să-i dai cui? Sunt bani murdari! Nu mă pot umili! Cui să-i dai? Mie? Morţilor? Să admitem că ar fi toţi cei 35 condamnaţi şi li s-ar lua 70% din pensie... cât ar însemna? Un leu? Doi lei? Asta este o altă jignire care ni se aduce“, mai spune fostul deţinut politic.

