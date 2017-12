De la 1 august, în sistemul sanitar! Doar un scuipat în ochii medicilor?

19:57:01 / 02 August 2016

GARZILE DIN SPITALE

Este o adevarata revolutie in spitale de cand "sindicatele" au anuntat ca au obtinut o mare victorie prin introducerea unui contract de munca pentru efectuarea si plata garzilor suplimentare. Nu existe garzi suplimentare. Toate garzile sunt obligatorii prin ROF si ROI. Fiecare spital prin felul de organizare si prin gradul pe care il are si-a asumat obligatia de a efectua servicii in anumite specialitati fara intreruperea activitatii, in mod concret efectuarea de garzi, 24 ore, 7 zile pe saptamana. Conform legislatiei actuale aceste garzi sunt platite cu un spor de pana la 75% in zilele lucratoare si cu 100% in timpul sarbatorilor legale.Unde este lupta si victoria sindicatelor? Problema este alta. Care este baza de calcul a acestor sporuri? Daca sindicatele doreau o salarizare si o plata a garzilor conform muncii prestate, atunci luptau ca baza de calcul sa fie salariul de baza ( salariul din 2016) si nu salariul tarifar ( adica salariul din 2008) . Care este motivul real pentru introducerea unui nou contract de munca? Dupa parerea mea acest contract este in avantajul medicilor care lucreaza in spitalele din Centrele Universitare si din orasele mari, care nu sunt angajati la aceste spitale. Prin introducerea acestor contracte va fi un exod a medicilor din spitalele de grad IV si V catre spitalele de grad III-I. Oare se doreste acest lucru? Oare ce va face un medic care are numai contract pentru garda in momentul in care trebuie sa-si prelungeasca activitatea peste programul stabilit. Va lasa pacientul in sala de operatie sau in sala de nastere pentru a fi rezolvat de alt coleg, pentru simplul motiv ca ne are contract? Oare de cand serviciul medical se negociaza in limitele unui contract? Dupa parerea mea aceasta lege care delimiteaza activitatea medicului este neconstitutionala si discriminatorie.