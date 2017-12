De la 1 ianuarie 2018, vine haosul fiscal!

19:09:19 / 22 Noiembrie 2017

Vorbe goale!

Dl Citu sa fac un efort si sa citeasca Ordonanta si Codul fiscal si , mai apoi sa vorbeasca........ ca de bla-bla- bla suntem prea-plini! Ce este asa tragic in transferul contributiilor in salariul brut! OK, nu este nicio majorare de salarii, dar este o simplificare in declarare si mai ales, speram ca angajatorii nu vor mai uita sa faca viramentele la buget! In rest, cu atatea reduceri de impozite, mai bine murim de grija bugetului!