De la 22 la 12 grade C, la Constanța! Minime chiar și de -1 grad C!

Vești excelente de la meteorologi pentru miercuri, 29 martie, când, la Constanța, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 14 și 22 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C. Va fi mult soare, o vreme excelentă pentru plimbări în aer liber. Și joi, 30 martie, temperaturile se mențin ridicate, maximele fiind cuprinse în intervalul 14 și 18 grade C, iar minimele între 1 și 6 grade C. În ultima zi a lunii martie, însă, mercurul din termometru va scădea; astfel, temperaturile maxime nu vor mai trece pragul de 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -1 și 4 grade C, potrivit meteorologilor.