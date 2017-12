De la acţiuni de protest la petrecere, în Henri Coandă

09:37:02 / 10 Aprilie 2014

PENIBIL

Asemenea electorat traieste pe spinarea oamenilor cinstiti. Pleaba societatii din Constanta - o multime de tigani si nu numai - care nu muncesc, nu platesc impozite, dar fura si produc distrugeri domeniului public. Aceasta satra stramutata din casele nationalizate (aflate in proprietatea hotilor de imobiliare), nu reprezinta altceva decat mizeria umana a orasului. Sub pretextul ajutorarii unor cetateni nedemni de un astfel de gest, v-ati facut curatenie in locurile viitoarelor proiecte imobiliare. Niste hoti care chipurile ajuta alti hoti, dar pe banii tuturor cetatenilor. Desi sunt convins ca exista cateva cazuri care nu intra in categoria descrisa mai sus, marea majoritate a celor sprijiniti, dupa cum se vede si in poze, sunt niste paraziti ai urbei.