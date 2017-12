De la anul, plajele se dau... cu dedicaţie?

Hotelierii de pe litoral își vor vedea visul cu ochii. Acela de a nu mai sta la rând pentru a închiria plaje și doar de a obține un punctaj ușor ridicat față de ceilalți, care nu au unități de cazare. După ce, ani buni la rând, hotelierii au reclamat faptul că statul a preferat să închirieze plajele și unor firme care nu au nicio treabă cu activitatea turistică, de data aceasta lucrurile se pare că vor sta cu totul altfel. Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat luni, la Constanța, în cadrul unei dezbateri publice privind proiectul Legii Turismului, că dorește să acorde dreptul de preemțiune pentru cei care dețin unități de cazare. „Hotelierii de pe litoralul Mării Negre, chiar Dobrogea, pentru că vorbim și de Deltă, vor avea întâietate la închirierea plajelor, bineînțeles, conform legii. Este un proiect de lege la care Guvernul ține foarte mult, în atare condiții am pregătit în toată această perioadă acest proiect, în așa fel încât a avut loc dezbaterea lui pe toată suprafața țării. Am lăsat la final Constanța și București-Ilfov. Am terminat dezbaterile în ceea ce privește celelalte regiuni ale țării, toate lucrurile sunt constructive. Au venit colegi din țară, agenți economici, cu lucruri extraordinar de bune pentru proiect, la firul ierbii, pentru că acest proiect a fost dezbătut în comitetul consultativ în turism timp de opt ani, dar niciodată nu a fost dezbătut la nivelul României. Noi am schimbat acest mod de abordare, în așa fel încât am scris că turismul trebuie să reprezinte o prioritate națională... Dacă toate lucrurile vor decurge normal, în 2 octombrie terminăm dezbaterea publică la nivel de București și Ilfov, iar undeva până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică în luna decembrie, vom trece legea prin Parlament, apoi să meargă pentru promulgare la președintele României”, a spus ministrul Mircea-Titus Dobre.