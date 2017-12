De la Cannes, la Cluj

Aşa cum s-a anunţat încă înainte de Festivalul Internaţional al Filmului de la Cannes, legendele urbane scrise şi co-regizate de Cristian Mungiu vor deschide, mîine, cea de-a opta ediţie a TIFF (Festivalul Internaţional de Film Transilvania). „Amintiri din Epoca de Aur” - care este şi produs de Mungiu -, vine după o frumoasă primire pe Croazetă, împreună cu premiatul „Poliţist, adjectiv” al lui Corneliu Porumboiu. Premiul pentru întreaga carieră va fi înmînat invitatei de onoare, Claudia Cardinale, dar şi actorului Florin Piersic şi regizorului Dan Piţa. Mircea Albulescu va primi Premiul de Excelenţă. Festivalul va fi închis de „Cenuşă şi sînge”, regizat de actriţa franceză Fanny Ardant şi prezentat la Cannes în afara competiţiei (coproducţie Franţa – România - Portugalia).

TIFF are 19 secţiuni, vor fi proiectate filme din 47 de ţări (209 lung şi scurt-metraje), numărul de locaţii s-a mărit, chiar dacă bugetul s-a diminuat). Se menţin, şi în acest an, proiecţiile în aer liber, după succesul din 2008. La eveniment sînt 400 de invitaţi din ţară şi străinătate. TIFF-ul se va muta la Sibiu, între 10 – 14 iunie şi la Bucureşti, între 10 – 18 iunie. Dezbaterea „Film şi Politică” va avea loc pornind de la filmul „Il Divo”, realizat de Paolo Sorrentino. „The Story of the London Fog” („Chiriaşul”) al lui Alfred Hitchcock a fost ales pentru a fi acompaniat de muzică live (film mut din 1927).

Iată, în cîteva cuvinte, cele mai importante coordonate ale celui mai mare festival de film din ţară. Deci, între 29 mai şi 7 iunie, Clujul devine capitala internaţională a filmului. De amintit că, în cadrul secţiunii HBO, va fi invitat Ioan Antoci, recentul cîştigător - la Cannes - al unui concurs de scenarii cu „Cîinele japonez”. Şi, de asemenea important, festivalul include ultimul film al lui Lars von Trier, „Antichrist”, care a produs mult scandal pe Croazetă, dar care i-a adus actriţei franceze Charlotte Gainsbourg Premiul de intepretare la Cannes.