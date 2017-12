De la Ceamurlia de Sus a ajuns bursier în Canada

Aproximativ 60 de elevi constănţeni care au câştigat premii la olimpiadele de matematică au participat ieri după-amiază, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) - sediul vechi, de pe b-dul Mamaia, într-un cadru relaxat, la un atelier în care au aflat reţeta succesului în matematica de performanţă de la foşti olimpici, actualmente tineri matematicieni care lucrează în universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din ţară şi din lume. „Am vrut să-i aducem faţă în faţă pe elevi şi foşti olimpici. Încercăm să ne adaptăm limbajul şi modul de a ne adresa tinerilor, pentru că felul lor de a gândi s-a schimbat de-a lungul timpului, iar scopul întâlnirii este de a face lobby matematicii şi a spune că noi dăm toţi „like“ matematicii”, a spus conf. univ. dr. Denis Ibadula, organizator al acţiunii, totodată cadru didactic al UOC. Actualmente profesori în România sau în străinătate, cadrele didactice participante la discuţie au povestit despre cum au ajuns să studieze matematică la nivel avansat. Moderatorul discuţiilor, conf. univ. dr. Constantin Costara, cadru didactic al UOC, le-a povestit elevilor că a pornit pe calea matematicii din şcoala generală, din satul tulcean Ceamurlia de Sus. „Eu sunt născut la ţară, într-un sat tulcean, şi am avut norocul să am un profesor bun de matematică ce a lucrat cu noi. Am câştigat la numeroase olimpiade”, a spus conf. Costara. După ce a studiat la UOC, a obţinut o bursă doctorală în Canada, unde a studiat doi ani, iar ulterior s-a întors în România. Elevii olimpici afirmă că este important să se intereseze din timp de posibilităţile pe care le au în viitor. „Sunt foarte curioasă să văd cum pot aplica pentru o bursă în străinătate, pentru că îmi doresc să studiez în afară”, a spus Ali Aydan Ege, elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa, care a participat până în prezent la trei olimpiade naţionale. Evenimentul s-a desfăşurat în contextul celei de-a patra ediţii a „Workshop for Young Researchers in Mathematics”, organizat de Facultatea de Matematică a UOC, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean,şi cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Constanţa.