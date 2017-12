De la „Cocoşul decapitat” la recuperarea justificată a filmului european

Cea de-a doua seară a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF) a stat sub semnul „Cocoşului decapitat”. Dincolo de interpretările răuvoitoare, titlul acestui film - ultima creaţie semnată Radu Gabrea - provine dintr-un vechi proverb săsesc despre - explică regizorul - ambiguitatea vieţii, ambiguitatea destinului şi despre cum îţi foloseşti ce ţi-e dat (în cazul nostru, cocoşul). Proverbul spune că acela care păstrează capul cocoşului va avea noroc. În traducere liberă, cine stă în cumpănă la răscrucea opţiunilor, trebuie să-şi asume hotărîrea pe care o ia şi să o finalizeze, indiferent de consecinţe. Pornind de aici, pe un fundal istoric zbuciumat, regizorul Radu Gabrea alege să transpună o poveste cutremurătoare, aceea a maturizării tînărului Felix Goldschmidt şi a prietenilor săi. „Poveştile sînt cele ale unui roman care se bazează pe experienţele trăite de autorul lui încă din copilărie. Romanul este retrospectiv, începe în 1940 şi se termină pe 23 august 1944. Povestea este foarte interesantă, este despre o epocă fabuloasă, iar “Cocoşul decapitat” este primul film din România şi chiar din Europa, despre civilizaţia săsească din ţara noastră”, a declarat Radu Gabrea. Filmul este o co-producţie România/Germania/Austria/Ungaria, Laszlo Kantor fiind producătorul care l-a însoţit pe Gabrea la IPIFF şi care povesteşte că acest „aproape experiment”, cu patru producători de naţionalităţi diferite a fost fenomenal. Radu Gabrea şi Laszlo Kantor pregătesc partea a doua a unui documentar intitulat „România, România”, care nu a rulat, pînă acum, niciodată în România. În august, în aceeaşi formulă, regizorul român (care este şi producător) şi producătorul maghiar şi-au propus să finalizeze un proiect mai vechi, un lung metraj denumit „Călătoria lui Gruber”, al cărui scenariu are la origine tot un roman de succes inspirat din pogromul de la Iaşi, din timpul celui de-al doilea război mondial.

Povara ingrată a juriului

Cristian Tudor Popescu, membru al juriului, a venit cu temele făcute, majoritatea filmelor din lista de vizionare fiindu-i cunoscute. El a declarat că a avut „o discuţie foarte serioasă, profesionistă, la sfîrşitul vizionărilor. Am văzut şi anul acesta o selecţie de filme foarte interesante. 432 nu intră în concurs, desigur, căci regulamentul Palme D’or nu permite acest lucru. Vreau să văd “Venus”. La sfîrşitul IPIFF, vă asigur că va fi o jurizare foarte corectă, deşi ne va fi foarte greu. Sînt mulţi tineri regizori foarte buni. Este ca la sport, cînd, în cadrul unei concurenţe loiale, prieteneşti, o generaţie întreagă urcă, nu are decît de cîştigat”. Sorin Lucian Ionescu, cinefil declarat, director în Tv Neptun şi membru al juriului declară că, în privinţa criteriilor de jurizare, s-a luat în primul rînd, în discuţie, „calitatea peliculelor şi o raportare la o comparaţie inevitabilă cu filmul american. Sper asta, pentru că, din punctul de vedere al unui director de televiziune, filmul european are nevoie de o recuperare justificată. Acest lucru se aplică, mai ales, pentru faptul că, pentru televiziunile de nişă, filmul european poate fi o concurenţă sănătoasă. S-a dovedit şi aici, şi la Cannes, că filmele europene diferă, de la modul la care se fac şi pînă la concept, de cele de peste ocean, iar eu nu cred că publicul american poate să deceleze între un film care merită un premiu şi altul”.

