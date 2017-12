De la cuvînt la imagine, în stilul Nae Caranfil (l)

Este promovat drept cel mai scump film românesc din ultimii 20 de ani, iar această afirmaţie este valabilă pentru toate eforturile de a ecraniza un scenariu scris în urmă cu mai bine de 20 de ani. Filmul redă aventura celor care, la începutul secolului XX, au realizat primul film artistic autohton, „Independenţa României”. Au existat multe tentative de a produce „Restul e tăcere”. „Între 1988 şi 2000, proiectul ieşea din sertar şi apoi intra înapoi la loc. Şi eu îl abandonam în mintea mea definitiv, îl consideram nefezabil. S-a întîmplat repetat. La un moment dat, am crezut realmente că voi putea să fac acest film pentru că intrasem în posesia unui premiu important la Hollywood. Apoi am mers cu acest proiect pe o piaţă de filme pentru diverşi producători şi iarăşi nu s-a întîmplat. În 2005, ne-am dat seama că putem obţine bani pentru acest film din România, pentru că exista o conjunctură favorabilă strict din punct de vedere legislativ şi am putut profita. Astfel, am reuşit să facem filmul cu finanţare 100% românească. Am avut condiţii bune de realizare, pentru că filmul arată bine, arată somptuos. E drept, am avut bani muIţi pentru un film românesc, dar foarte puţini la nivelul unui film occidental. Cu aceşti bani, folosiţi inteligent, am reuşit să facem un film, care, după părerea mea, din punct de vedere al valorilor productive, reprezintă un succes pentru cinematografia română”, a explicat regizorul Nae Caranfil despre filmul său inspirat dintr-o poveste (în mare parte) adevărată. „Restul e tăcere” a cîştigat un credit de zece miliarde de lei vechi la concursul organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei, iar potrivit estimărilor din 2005 ale costurilor, creditul reprezenta 8,19% din devizul general.

Reporter: Pentru că au existat atît de multe încercări de a ecraniza acest scenariu, de fiecare dată l-aţi gîndit altfel sau de la început a fost foarte clar cum anume trebuie realizat?

Nae Caranfil: De fiecare dată l-am văzut la fel. În momentul în care l-am imaginat şi l-am scris aşa cum l-am imaginat, oarecum acele impresii vizuale au rămas în mintea mea. Şi mă întorceam la ele ca la ceva cunoscut.

Rep. În toate scenariile dvs. există atît de multă imaginaţie, cum reuşiţi să fiţi şi foarte riguros în a o reda cinematografic?

N.C. Cinematograful în sine este o chestiune de mare precizie. Un film poate apărea spontan, jucăuş, poate apărea făcut dintr-un puseu de inspiraţie, dar niciodată nu este aşa. Toate aceste lucruri vizibile pentru spectator într-un film sînt atent şi riguros asamblate, ca într-un joc de puzzle şi trebuie să dea, la sfîrşit, o imagine coerentă şi accesibilă. Trebuie să ştii foarte exact ce se întîmplă în filmul tău, unde, cînd, în ce loc. Acest lucru începe cu scrierea scenariului. Am o pasiune pentru structură, pentru compoziţia unui scenariu, pentru forma sa. Vreau, prin însăşi compoziţia sa, ca un scenariu să dea satisfacţie spectatorului, care să înţeleagă în partea a doua a filmului toate subtilităţile intrigii. Această pasiune a mea pentru construcţie probabil că dă filmelor mele acest sentiment al controlului. Într-adevăr, trebuie să ai control ca regizor pe platou, pentru că altfel, ceea ce se întîmplă devine haos şi haosul se vede pe ecran.

Rep. Cum reuşiţi să redaţi această construcţie savantă pe marele ecran în aşa fel încît să nu pară ceva foarte complicat sau artificial?

N. C. Intenţia mea nu este să vînd o construcţie, ci o poveste. Povestea respectivă narată are nevoie de o construcţie. Povestea poate fi spusă „otova” şi atunci, sigur, poate avea în sine ingrediente care să o facă atractivă, dar dacă o şi spui într-un anume fel, o construieşti într-un anume fel, atunci va părea, probabil, de cîteva ori mai impresionantă. Un profesor de scenaristică spunea că cinematografia este o poveste fascinantă, cu personaje fascinante, povestită într-un mod fascinant. Asta e tot! (va urma)