De la cuvînt la imagine, în stilul Nae Caranfil (ll)

Filmografia regizorului Nae Caranfil cuprinde producţii de succes, atît în ceea ce priveşte critica de film, cît şi aprecierea spectatorilor. Regizorul şi-a fidelizat publicul cu filme ca „Dolce far niente”, „Asfalt Tango” sau „Filantropica”, acesta din urmă fiind vizionat, în 2002, de peste 113.000 de români, ceea ce îl propulsează în topul celor mai vizionate producţii autohtone. Aflat după prima săptămînă de la lansare, pe poziţia a treia în clasamentul încasărilor, cea mai nouă producţie semnată de Nae Caranfil, intitulată „Restul e tăcere”, prezintă publicului un lung-metraj de epocă, o construcţie narativă amplă, care se desfăşoară pe parcursul a două ore şi 20 de minute. Ambiţia unui grup de prieteni de a face nu numai primul film românesc, dar şi cea mai mare producţie realizată la începutul secolului al XlX-lea duce la un conflict mocnit între Mecena şi artist.

Reconstituirea României începutului de secol al XX-lea nu apare greoaie sau exagerată, iar luminozitatea şi cursivitatea imaginii încadrează personajele, prezentate nu ca tipologii seci de caractere, ci ca personalităţi puternic conturate atît în calităţi fizice, cît şi printr-o paletă largă de trăiri sufleteşti. Scenaristul Nae Caranfil îşi conturează personajele, pe fiecare în parte, reuşind să le pună în evidenţă într-un viespar de intrigi şi relaţii care duc toate spre acelaşi deznodămînt: realizarea celui mai grandios şi mai lung film realizat vreodată, reconstitutirea fidelă a războiului cu turcii, prin care România îşi cucerise Independenţa la 1877. Uşurinţa actorilor de a da viaţă personajelor contribuie la impresia de fluiditate a filmului. Nume mari, precum Florin Zamfirescu sau Ioana Bulcă, se prezintă spectatorului în ipostaze complet noi, dar credibile, pline de substanţă în ciuda rolurilor aproape episodice. Nume cunoscute, precum Mihai Gruia, Marius Florea Vizante sau Valentin Popescu, îşi trec în palmares roluri îndeplinite cu fineţe, în timp ce Ovidiu Niculescu sau Mirela Zeţa îşi dovedesc abilităţi actoriceşti nebănuite.

Reporter: Cum vă alegeţi interpreţii pentru personajele imaginate de dvs.? Pentru că prestaţia actorilor în filmele dvs. nu dă impresia că respectivele personaje ar fi putut fi jucate şi altfel.

Nae Caranfil: Da. Personajele, în momentul în care sînt bine scrise, îşi caută singure actorul. Eu nu trebuie să fac decît să pun în faţa personajului cît mai multe opţiuni, cît mai mulţi candidaţi, iar personajul îşi va alege actorul ideal. E în natura lucrurilor să se întîmple aşa. Sigur că pare suprarealist ceea ce spun, dar, într-un mod secret, chiar aşa se întîmplă. Pe urmă, într-adevăr, este vorba şi despre modul în care actorii dau probe, despre capacitatea lor de a duce mai departe ceea ce propune rolul. S-a întîmplat să aleg actori care nu au împlinit tot ceea ce presupunea proba. Alteori, au venit actori care au dat o probă atît de bună încît mi se face teamă că pe platou nu se vor mai ridica niciodată la intensitatea acelui moment şi încep să-i fac să ţină minte acea probă ca reper, să nu o uite sau să nu o altereze. Sînt diverse moduri de a lucra cu actorii şi în general, fiecare cere o anumită metodă de a lucra cu ei.

Rep.: Pentru că aţi menţionat, ceva mai devreme, controlul asupra filmului, începeţi să montaţi filmul pe parcursul filmărilor sau preferaţi să terminaţi filmările şi abia apoi vă apucaţi de montaj?

N. C.: Ah, nu. Niciodată nu montez în timpul filmării. Ştiu că unii regizori preferă să trimită cît mai rapid materialul filmat unui monteur, pentru a vedea cam cum se leagă, cum se clădeşte o secvenţă din cadrele filmate. Eu nu fac, niciodată, acest lucru. Prefer să îmi întîrzii bucuria montajului, nu dau filmul pe mîna nimănui. Sînt control freak, cum se spune. Nu îl las pe monteur să lucreze singur, poate să îmi facă propuneri, eu să dispar o oră din camera de montaj şi el să facă ceva singur şi apoi să-mi propună. Dacă iese ceva bun, adopt imediat varianta propusă. Eu vreau să stau la montaj cît mai mult timp cu putinţă, pentru că este bucuria oricărui cineast.

Rep. În felul în care aţi portretizat această generaţie de tineri realizatori, aflaţi la început de drum, în „Restul e tăcere” am simţit multă apropiere faţă de aceste personaje. Vă regăsiţi în naivitatea, entuziasmul lor, chiar la o distanţă de mai bine de o sută de ani?

N.C. Sigur că da. Sînt amuzanţi şi caraghioşi şi din cauza asta îmi sînt foarte dragi. Evident că există ceva în spatele acestui amuzament, există ceva foarte mare: ideea de a face ceva nou, de a crea, de a clădi ceva care să dureze, să traverseze deceniile. Iată că acel ceva, care s-a numit „Independenţa României”, chiar a traversat deceniile şi se regăseşte astăzi pe rafturile magazinelor în format DVD. Acei oameni au fost pionerii unei arte care, la vremea respectivă, nu era recunoscută ca atare, fiind considerată o curiozitate tehnică, ei fac parte din cei care au transformat-o în cea de-a şaptea artă. Sigur că am toată admiraţia pentru ei, ceea ce nu mă împiedică să-i zugrăvesc, din cînd în cînd, în tuşe cît se poate de închise.

Rep. Atunci, regizorii poate că erau priviţi ca o curiozitate, dar astăzi, s-a schimbat mult acel context?

N.C. Nu. În general, în lume, lucrurile s-au făcut cam la fel. Cel puţin acum 100 de ani. Sigur, aparent, cinematograful este cu totul diferit, are sonor, are culoare, dar să spunem că lucrurile esenţiale au rămas la fel. Conflictul mocnit între producător şi regizor este, în mare, acelaşi. De exemplu, conflictul dintre talent şi bani, dintre Michelangelo şi Papă. Acest conflict m-a interesat în mod special în acest film, este povestea relaţiei de dragoste-ură între un artist şi finanţatorul său, care se admiră reciproc şi pornesc împreună în aventura realizării unui film şi se devorează pînă la urmă, reciproc, într-o mare de resentimente şi animozităţi. Sînt multe situaţii în filmul „Restul e tăcere” care pot fi actuale şi astăzi, pe orice platou de filmare, în orice ţară din lume.

Rep. Nu v-a fost frică să faceţi un film de peste două ore? Nu v-a fost teamă că distribuitorii se vor feri să vă prezinte filmul?

N.C. Sigur că mi-a fost frică. Tot ce depăşeşte două ore pune probleme de vînzare, de marketing. Dar şi eu şi monteurul şi producătorul am căzut de acord că am ajuns la o variantă foarte bună. Acest film este lung pentru că merită să fie aşa şi nu pentru că nu m-am îndurat eu să tai din el. Aşa curge ritmul lui, aşa se spune această poveste mare, frumoasă, care are nevoie de această desfăşurare. Eu pot să-i îndemn pe spectatori să vadă acest film, să nu aştepte să-l vadă în propria sufragerie. Merită să fie văzut pe un ecran mare, într-o sală de cinema. Filmul este făcut pentru ecranul de cinema, povesteşte despre oamenii care făceau filme pentru sala de cinema. Noi am încercat să-i conferim o excelenţă deosebită, care să-l apropie de filmul occidental, dacă nu de cel american.