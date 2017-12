De la Lafarge, în Deltă

Lafarge Ciment România, companie de renume mondial, cu punct de activitate în oraşul Medgidia, a îmbinat utilul cu plăcutul, iar cu ocazia inagurării noii linii de însăcuire şi paletizare de la Uzina din Medgidia, care a avut loc vineri, i-a invitat pe jurnalişti, pentru două zile, şi la o mini-excursie în Delta Dunării, mai precis, la Enisala, la Safari Village. Totul a început cu un tur complet al uzinei din Medgidia, timp în care noi, jurnaliştii, am purtat echipament de protecţie alcătuit din cască, ochelari, vestă şi o încălţăminte specială pentru interior. Cu ajutorul a două autobuze supraetajate am vizitat punctele principale ale fabricii, iar unul dintre angajaţi ne-a explicat procesul prin care se fabrică cimentul, rolul construcţiilor înalte pe lîngă care treceam şi investiţiile efectuate pe termen lung la Medgidia. Noua linie de însăcuire şi paletizare este o instalaţie modernă, bazată pe tehnologie computerizată. În timp ce managerul pe comunicare din cadrul Lafarge Ciment România, Camelia Săvoiu, ne-a vorbit despre planul investiţional derulat de reprezentanţii companiei, a cărui valoare este de 50 de mii de euro şi se derulează în perioada 2007-2012, cu scopul de a minimaliza impactul negativ al acestui tip de activitate asupra mediului, directorul fabricii de ciment Lafarge din Medgidia, Edmund Piess, a relatat un scurt istoric al evoluţiei companiei, a punctat intrarea pe piaţa din România şi a subliniat creşterea continuă a cererii de ciment în ţara noastră. La Enisala, programul pregătit reprezentanţilor presei a inclus, printre altele, team building şi o croazieră în Delta Dunării, cu şalupele. Chiar dacă vremea nu ne-a fost deloc favorabilă, asmuţind asupra noastră un vînt puternic, ne-am mobilizat şi am pornit în căutarea comorii de la Enisala. După ce am parcurs vitejeşte mai multe probe care ne-au pus în valoare spiritul de echipă, inventivitatea, curajul şi perseverenţa - printre acestea testul ploii şi cucerirea cetăţii Enisala - am reuşit să recuperăm toate părţile componente ale unui vas de lut şi astfel am găsit comoara căutată. Team building-ul organizat de Lafarge şi-a atins obiectivul de a ne testa antrenamentul fizic şi rezistenţa psihică în faţa unor încercări prestabilite, comparabile, însă, cu cele din viaţa de zi cu zi.