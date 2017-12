De la Manas în SUA, via „Kogălniceanu“

08:55:50 / 01 Martie 2014

Mai bine ne-am vedea de interesele noastre

Maine, poimaine ne trezim cu actiuni teroriste din cauza lor. Au dreptate arabii sa spuna ca SUA este imperiul raului. La ei nu conteaza decat banii si interesele lor. In rest, sunt dispusi sa distruga tot ce le sta in cale sau ii impiedica sa aiba profit. In lumea de astazi, cand esti o tara mica, cel mai bine este sa ai o atitudine relativ neutra si sa actionezi pentru apararea intereselor tale in loc sa le servesti pe ale altora cum fac politicienii nostri incompetenti si corupti.