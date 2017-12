De la mâncare mucegăită şi bătăi, la o viaţă normală

Doi orfani români adoptaţi în America au făcut un film despre primii ani de viaţă din România. "Given Our Chance" este filmul făcut de Izidor Ruckel şi Alex King. Izidor Ruckel şi-a trăit primii 11 ani în România. Toate persoanele pe care le-a iubit au murit sau au ieşit din viaţa lui. Părinţii, din Tăşnad, l-au abandonat la spital pentru că avea o problemă la un picior. Îngrijitoarea lui de la orfelinat a murit în urma unei electrocutări, scrie utsandiego.com. În 1990, o echipă de filmare americană a ajuns la orfelinat şi a arătat lumii întregi imaginile binecunscute cu copilaşii slabi, legănându-se în paturile lor de metal, unii în cămăşi de siguranţă. În urma documentarului, mii de copii români au fost adoptaţi de familii americane. Izidor a început o viaţă nouă în San Diego, unde părinţii adoptivi l-au iubit şi au avut grijă să îl ducă la spital pentru mai multe operaţii ce i-au salvat piciorul beteag. Izidor a crescut, şi-a scris autobiografia şi apoi a făcut un film. În vârstă de 33 de ani acum, tânărul, împreună cu un alt orfan român adoptat, Alex King, a produs un film despre orfanii României şi oamenii care l-au salvat. "Given Our Chance" este, pe de-o parte, un film memorialistic, dar şi o istorie socială. Ruckel şi-a descris primii ani din viaţă în autobiografia "Abandonat pe viaţă", începută în adolescenţă şi publicată când avea 22 de ani. A povestit despre bătăi, despre injecţiile cu seringi folosite, mâncarea mucegăită şi lipsa de aer curat. După documentarul american, un cetăţean din San Diego, John Upton, a fost atât de impresionat încât a convins mai multe familii să adopte copii din România. Părinţii lui Izidor au mai adoptat un orfan român şi au şi trei copii biologici.

ÎNTÂLNIREA CU PĂRINŢII BIOLOGICI În România, Izidor şi-a regăsit părinţii biologici. Aceştia i-au cerut bani şi l-au certat că a luat numele părinţilor adoptivi. Cam în această perioadă, echipa americană care a făcut documentarul în urmă cu peste 20 de ani a mers din nou în România şi a demonstrat că nu s-a schimbat mare lucru în viaţa copiilor din orfelinate. "L-am urmărit de atâtea ori", a povestit Ruckel, care atunci şi-a dat seama că "vreau să fac ceva". În film, Izidor vorbeşte despre dificultăţile de a se ataşa de o familie unde viaţa era marcată de iubire, nu de violenţă, şi de teama constantă că o va pierde. Prin infinita răbdare a părinţilor adoptivi, a reuşit însă să-şi învingă spaimele şi să aibă o viaţă de familie normală. Cei doi orfani se întâlnesc, în film, cu câţiva dintre americanii care au ajutat la adopţia lor. Reacţia la pelicula lor i-a luat prin suprindere: „Washington Post“ a scris despre ei şi NPR i-a invitat într-o emisiune. Acum, cei doi caută finanţare pentru încă un documentar, de această dată despre cei care au rămas în România.