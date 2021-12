Angajari videochat la cel mai bun studio din Constanța

Unele industrii suferă în pandemie, altele prosperă și fac angajari videochat. Nu (mai) șoma și fă o schimbare în carieră și în viață acum: job de model online plătit cu 7.000 Ron garantat!

Da, știm că pandemia ți-a dat planurile peste cap, că ți-ai imaginat ca lucrurile să se desfășoare cu totul altfel, dar poate că nu degeaba ai rămas fără jobul acela solicitant și prost plătit. Acum ai șansa să vezicât de mulți bani se pot face din videochatacasă sau la studio. Studio Grup face angajari videochat și te poți programa și tu pentru un interviu la 0761 328 747!

Tinerele fără job, interesate de angajari videochat în Constanța

Planul de acasă nu se potrivește cu cel din… pandemie. Criza COVID-19 a pus pe pauză atât omenirea, cât și industriile. Nu, însă, și pe cea de videochat, care în plină pandemie prosperă și angajează tinere din Constanța și Tulcea care au nevoie de bani pentru facturi sau a-și ajuta familiile rămase șomere. La fel ca sute sau chiar mii de românce care și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei, mai mult ca sigur că și tu ai rămas fără job sau ți-a fost tăiat salariul.

Într-un scenariu negativ, ai rămâne șomeră mult timp. În schimb, poți schimba cursul alegând să te angajezi la un studio de videochat. Da, COVID-19 a afectat viitorul noii generații, dar tu ai puterea de a aduce binele în viața ta printr-un job sigur și bine plătit, pe care vei ajunge să-l iubești pentru cât de admirată și dorită te vei simți în fiecare zi!

Junioara noastră, Andreea, ne-a raspuns la câteva întrebări despre experiența angajării în videochat după ce a fost dată afară de la locul de muncă!

Cum a fost ”alergătura” după job la începutul pandemiei?

”Lucram în retail. Odată ce am început să ne pierdem toți clienții și mi-a fost scurtat programul de lucru din cauza coronavirusului, am fost dispusă să lucrez la orice alt magazin care a rămas deschis. Problema e că locuiam cu mama mea care este în vârstă și suferă de o boală autoimună, așa că nu am mai vrut să lucrez și, eventual, să se infecteze din cauza mea”, susține Andreea, junioara echipei Studio Group.

Ei bine, Andreea e de peste 3 luni model de videochat și de atunci, viața ei s-a schimbat radical. Pentru căStudio Group asigură transportul gratuit pe o perioadă de 3 luni, acest lucru i-a permis să stea departe de mama ei pentru a o feri de orice risc de infectare.

Ce îți place la jobul de model online?

”Întotdeauna am fost mai deschisă decât prietenii sau colegii mei. Nu am fost niciodată genul de fată căreia să îi fie frică să-și arate pielea sau să poarte ținute mai îndrăznețe. Este un sentiment pe care îl ador atunci când toate privirile sunt ațintite asupra mea. Mă simt sexy și îmi place atât de mult! Îmi place să îmbrac diverse ținute, să îmi scot formele în evidență. Îmi place să primesc complimente, să fiu privită. Cumva este în natura mea și ador acest lucru. Este asul meu din mânecă”.

Există ceva care să nu-ți placă la acest job în videochat?

”Stereotipurile. Din păcate, foarte mulți oameni se împiedică de imaginea falsă țesută în jurul videochatului și privesc cu reticență jobul de model online. Nu au răbdarea sau poate înțelepciunea necesară pentru a înțelege că este un job ca toate celelalte, doar că mult mai bine plătit. În afară de asta, pentru mine este de departe jobul perfect și pot doar să mă bucur că lucrurile s-au așezat atât de bine încât să rămân șomeră, ca apoi să mă angajez în videochat. Acum mă bucur de toate beneficiile acestui job în plină pandemie. Faptul că lucrez online și nu mă expun este un plus pentru mine și familia mea”.

Le-ai spus prietenilor și familiei că faci videochat?

”Cum spuneam mai sus, mă lovesc de stereotipuri la tot pasul. Nu, nu le-am spus că fac videochat în Constanța, fiindcă m-ar fi privit cu alți ochi. Nici familia nu este 100% conștientă de ce presupune jobul meu. Singura care știe cu ce mă ocup acum este sora mea, care m-a încurajat și mi-a spus că este mândră de mine pentru că sunt o luptătoare. Mă susține indiferent de ce alegeri fac, pentru că atât de mulți oameni te doboară și te dezumanizează, încât e conștientă că o vorbă bună spusă la momentul potrivit e tot ce te mai poate motiva. Cumva ea a scos la iveală o încredere pe care nu o aveam înainte.”

Cum se descurcă prietenele tale cu impactul economic al COVID-19?

”Majoritatea prietenelor mele au rămas fără job. Multe lucrau tot ca vânzătoare, altele în saloane de înfrumusețare. Fiecare a încercat să se descurce cum a putut, dar cam în 80% dintre cazuri s-au reprofilat. În Tulcea și Constanța e mai ușor să te angajezi în videochat pentru că unele studiouri nu impun atâtea condiții și investesc în tine, chiar dacă nu ai experiență în domeniu. Chiar acum sunt în discuții cu vreo două dintre prietenele mele pentru a veni la Studio Group. Ne ajutăm reciproc: eu primesc un bonus de recomandare de 1.000$, ele primesc un job sigur, flexibil și extrem de bine plătit.”

Te gândești să faci videochat și după pandemie?

”Cu siguranță mă văd făcând asta o vreme, indiferent de ce va urma. Deși este o meserie, este una distractivă, care mă face să mă simt frumoasă. Îmi oferă șansa de a fi creativă și de a fi propriul meu șef. Îmi creez propriile reguli, mă exprim așa cum vreau și nu e un job static, rigid, care să mă țină 8 ore la program.”

Dacă și tu ai rămas ca Andreea fără job, să știi că la Studio Group se fac angajari videochat în plină pandemie. Joburi sigure, bine plătite și flexibile, la un click distanță. Transformă criza într-o oportunitate și bucură-te de experiența oferită de cel mai bun studio de videochat din Constanța!

*Numele modelului fost schimbat pentru confidențialitate.