De la vot multiplu la mită electorală

VOT CU PROBLEME 10 iunie 2012. Locuitorii judeţului Constanţa au luat cu asalt, încă de dimineaţă, secţiile de votare, pentru simplul fapt că doreau să pună cât mai repede ştampila pe candidatul preferat, poate pentru ca apoi să profite din plin de soarele de afară. Aşa cum era de aşteptat, procesul electoral nu s-a desfăşurat fără probleme, existând chiar şi două premiere electorale. În mai multe secţii de votare din judeţul Constanţa (Năvodari secţiile 8 şi 24, secţia nr.1 cartierul Colonişti, Mangalia, secţia nr.1 din Hârşova, secţia nr.1 din Darabani şi secţia nr.1 din Mircea Vodă), locuitorii au vrut să-şi arate talentul artistic, fotografiindu-şi buletinul de vot. Toţi aceştia au fost luaţi de poliţie, chiar dacă legea electorală nu prevede nicio sancţiune pentru un asemenea incident. La Costineşti, excesul de zel l-a costat pe preşedintele unei secţii de votare un dosar penal, pentru că a luat acasă ştampila de control a secţiei de votare. La Mangalia, o greşeală a unor reprezentanţi dintr-o secţie de votare s-a transformat în circ. Mai exact, un alegător a primit din greşeală câte două buletine de vot pentru fiecare categorie. În momentul în care le-a sesizat acest lucru reprezentanţilor secţiei de votare, a spus că nu le înapoiază decât după ce vine poliţia. Individul a băgat buletinele de vot în plus în lenjeria intimă şi a aşteptat poliţia. Pe tot parcursul zilei, la BEJ Constanţa au fost înregistrate peste 25 de sesizări scrise şi peste 100 de sesizări telefonice.

PREMIERE ELECTORALE Aşa cum spuneam, la Constanţa s-au înregistrat şi două premiere. Prima dintre ele, înregistrată în comuna Mihail Kogălniceanu, se referă la primii arestaţi pentru mită electorală. Dintre cele trei persoane, două au fost deja arestate, iar cea de-a treia este dată în urmărire generală cu mandat de arestare. Cea de-a doua premieră s-a înregistrat la Nicolae Bălcescu, acolo unde urna mobilă a fost desigilată înainte de închiderea secţiei de vot. Decizia desigilării a fost luată de reprezentanţii secţiei de votare, care au anunţat ulterior evenimentul, telefonic, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ). Potrivit purtătorului de cuvânt al BEJ, Adrian Bolohan, pentru că nu a existat o sesizare scrisă, nu s-a putut lua o decizie în acest sens. Mai mult decât atât, potrivit unor surse din cadrul secţiei de votare din Nicolae Bălcescu, voturile din urna mobilă au fost introduse în urnele mari, pentru ca apoi urna să fie resigilată pentru a pleca la alte cazuri de voturi la domiciliu. În municipiul Constanţa au fost semnalate două cazuri de vot multiplu, tot din cauza unor erori ale unor reprezentanţi ai secţiilor de votare. “Am primit două sesizări telefonice de la două secţii de votare, conform cărora unor persoane li s-au dat buletine de vot în plus. La una din secţii se ştie că s-a dat un buletin de vot în plus pentru primar. La cea de-a doua secţie nu se ştie dacă al doilea buletin care a fost dat era pentru Consiliul Judeţean sau pentru preşedintele Consiliului Judeţean. Preşedinţii celor două secţii de votare ne-au spus că buletinele au fost ştampilate şi au fost introduse în urnă. Eu le-am sugerat preşedinţilor celor două secţii de votare ca, la încheierea procesului de votare, în prezenţa tuturor membrilor, la desigilarea urnelor, să anuleze primul vot pentru primar, şi votul în plus la Consiliul Judeţean sau preşedintele Consiliului Judeţean. Le-am solicitat să facă toate aceste precizări în procesele verbale pe care ei le încheie”, a declarat preşedintele Biroului Electoral Municipal, Marinela Mircioi.