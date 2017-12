De mâine vine gerul Bobotezei!

Nu degeaba, luna ianuarie este numită popular și Gerar. După ninsoarea ce a căzut ieri în județul Constanța, de astăzi, gerul va deveni cuvântul de ordine în întreaga țară, iar temperaturile în următoarele zile nu vor mai fi pozitive. Specialiştii Administrației Naționale de Meteorologie spun că în zilele următoare nu mai sunt așteptate ninsori însemnate cantitativ, însă temperaturile vor fi în scădere până miercuri, 7 ianuarie. În Dobrogea, astăzi sunt așteptate precipitații mixte, iar temperaturile se vor situa între maximele de 0 și 3 grade C și minimele de -7 și -3 grade C. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 grade Celsius şi 0 grade, în timp ce minimele vor pendula între -13 și -9 grade C, iar cerul va fi variabil, mai mult noros. De miercuri, 7 ianuarie, gerul va fi și mai aspru, temperaturile maxime prognozate de meteorologi situându-se între -11 și -7 grade C, în timp ce minimele vor atinge -15 grade C. Soarele va ieși din nori, însă nu va avea putere să încălzească prea mult atmosfera. În țară, gerul va fi mai năprasnic, temperaturile fiind în scădere începând de astăzi. Cele mai mici temperaturi vor fi înregistrate miercuri, când, în Transilvania și în regiunile montane, meteorologii prognozează că mercurul din termometre va scădea până la -25 de grade C.