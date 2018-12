De Moş Nicolae, All Star Game în scopuri caritabile la Sala Sporturilor

Asociația Județeană de Baschet Constanța, în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Primăriei Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Ferma Stoian, Zizin, Stirom LTD, Hesperis Distribution Group și Tale Travel, va organiza la 6 decembrie, de Moş Nicolae, în Sala Sporturilor din Constanţa, un eveniment în scop cartitabil, LBAC All Star Game.

„Asociația Județeană de Baschet Constanța continuă tradiția meciurilor caritabile All Star Game, meci la care vor fi strângem jucării, donăm lucruri copiilor și familliilor nevoiașe în timp ce ne distrăm și ne bucurăm de baschet, dunk show, concursuri cu premii, muzică, dans și distracție! 6 Decembrie 2018, ora 18.30 va fi momentul când Constanța adună la un loc sute de jucării, dulciuri și lucruri pe care le donăm prin United Hands Romania celor care au nevoie de ele! Be part of the game, do great things and enjoy basketball! Împreună facem copiii fericiți și ne bucurăm de baschet!”, este mesajul postat pe Facebook de organizatori.