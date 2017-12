De necazul României, PNL cere demisia miniștrilor constănțeni

10:54:20 / 03 Februarie 2017

DRAGOMIR CERE ALTORA CE NU VREA SA FACA EL

Cererea dlui Dragomir nu este justificata . Cei doi , Shhaideh si Dobre au ajus ministri si PSD sa guverneze : datorita incapacitatii PNL de a castiga alegerile parlamentare . Pentru ce si-ar da demisia cei doi , avand in vedere ca nici dl Dragomir n-a demisionat cand I s-a cerut si inca i se mai cere . Ambii ministri fac dovada ca sunt capabili de orice pentru partidul care le-a in credintat aceste functii , dau dovada de un anumit grad de convingere si devotament ( cel putin pana acuma ) spre deosebire de liderii PNL care au tradat doctrina liberala si au acceptat intrarea in USL . Dl Dragomir trebuie sa fie convins ca manifestatiile nu au loc de dragul PNL care , asa cum se prezinta acum , se poate spune ca e pe moarte . Si mai e un aspect . Daca unii liberali constanteni au participat la manifestatii , au facut-o in calitate de simpli cetateni atata timp cat nu si-au declinat identitatea politica . PSD si-a asumat un mare risc provocand cetatenii , si par hotarati sa nu cedeze . Este capabil PNL sa paraseasca in bloc Parlamentul ( temporar ) pentru a lasa raspunderea si consecintele pe seama PSD ? Doar asa ar avea dreptul PNL sa se afirme acum in ultimul ceas drept aparator al democratiei . Daca PSD va renunta la OUG ,sau o va modifica astfel ca sa nu mai existe banuiala ca are drept scop sa scape de consecinte pe cei cu probleme penale , ca urmare a manifestaiilor , PNL se va plasa definitiv in anonimat pentru multa vreme . Ne mira tacerea Marelui Liberal Hasotti care , dupa cum se vede , sta si rumega linisit la iesle pensile obtinute in lupta sa cu reactiunea . In concluzie , recomandam dlui Dragomir , cat mai este presedinte sa- puna la treaba pe liberalii cu functii din subordine si sa incerce sa astupe gaurile barcii liberale care se scufunda . PNL se bucura acum de un specialist in marinarie , dl admirabil senator Chitac care , pana acum s-a remarcat doar printr-o tacere mai mult decat elocventa . Sa nu spuna cineva ca dlui tace si face . Probabil , dar am vrea sa stim si noi ce face .