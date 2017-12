De necazul s(t)atului... Guvernul a tăiat în „buget viu“

Dacă vă doriți drumuri mai bune și mai multe, o agricultură mai bine dezvoltată, mai multe investiții în cultură (de altfel, un domeniu vitregit de politicienii care par să lupte pentru îndobitocirea populației) sau în dezvoltarea orașelor și comunelor, atunci Guvernul v-a lăsat cu buza umflată. Asta pentru că tehnocrații conduși de Dacian Cioloș au decis să taie din bugetele de la Transporturi, Agricultură, Cultură și Dezvoltare Regională, în ședința Executivului de miercuri, 10 august.

CE S-A LUAT ȘI CE S-A DAT

În urma rectificării bugetare, Ministerul Transporturilor a pierdut 383 milioane lei, cel al Culturii are vistieria mai goală cu 194 de milioane de lei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este mai sărac cu 168,4 milioane de lei, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are, de miercuri, un buget mai mic cu 130,8 milioane lei. Cioloș a explicat că banii care au fost retrași din bugetele ministerelor amintite provin din co-finanțările proiectelor care nu au mai fost finalizate. Motivul ar fi just, dacă nu am trăi în țara birocrației și a autofaultării. Însă, cum știm că niciun proiect nu poate fi depus fără teancuri de documente, milioane de studii și cheltuieli care seacă și cel mai bogat buget, putem spune că însuși Guvernul tehnocrat și moralist a avut un rol decisiv la insuccesul proiectelor pentru care au fost retrase co-finanțările. De altfel, aceleași metehne le-au avut mai toate Guvernele până acum. În altă ordine de idei, domeniile ale căror bugete iau în greutate sunt Munca, Educația, Sănătatea, Finanțele, Afacerile Interne și Afacerile Externe. În principal, alocările bugetare vizează plata salariilor majorate ale angajaților de la stat. Totodată, și Secretariatul General al Guvernului (SGG) a primit 50 de milioane de lei la buget, Cel mai probabil, banii vor fi investiți în construirea Catedralei Mântuirii Neamului, Cultele fiind în subordinea SGG.