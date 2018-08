De necrezut! Profesorii implicați în olimpiade muncesc voluntar!

06:22:48 / 13 Iulie 2018

intrebari fara ecou

Cand ma uit la statistica absolventilor cat si celor admisi in licee si institutii de invatamant superior cu ce note si calificative se opereaza,ma intreb totusi daca nu acesti voluntari sant de apreciat fata de cei care lucreaza pe bani .Voluntariatul se poarta si in activitati si mai grele .Acum a aparut alte categorii de institutii de invatamant ;Dupa performante ,alb ,gri si negru: f.bune,bune si dezastroase .Totul depinde de elevi sau studenti .Profesorii cer catedre ,mariri de salariu,etc ,dar cand jumatate sau chiar nici un elev nu ia BAC-ul dintro clasa atunci nu se intreaba nimeni de performanta profesorilor.Si ma rog,de ce un elev de8- 9 nu are dreptul sa acceada la un liceu la caare vrea el ,prin examen ?Introducerea admiterilor prin dosar este o mare greseala.Apropos,mai sant ,corigenti ,repetenti prin institutiile astea de invatamant.Un student repetent,sau ,,creditat''mai are drept de transport pe CFR,gratuit?