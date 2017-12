De patru ori mai multe falimente la Constanţa, la început de an

Falimentul şi-a accelerat ritmul de creştere încă de la începututl acestui an, principala cauză care stă la baza agravării fenomenului fiind criza economico-financiară. Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în ianuarie 2009, la Constanţa s-au înregistrat 113 firme în insolvenţă, din care 15 cu capital mixt. Prin comparaţie cu ianuarie 2008, cînd la Registrul Comerţului Constanţa figurau doar 33 firme falimentare (din care 8 cu capital mixt), numărul falimentelor în prima lună a acestui an a crescut cu 342,42%. Per ansamblul anului trecut, judeţul nostru a numărat 571 de firme falimentare, iar domeniile de activitate cele mai afectate de insolvenţă au fost: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc (257 cazuri), produse ale industriei prelucrătoare (91 cazuri), construcţii (49 cazuri), transport, depozitare şi comunicaţii (49 cazuri) şi tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (34 cazuri). La polul opus, cu cel mai mic număr de falimente se situează firmele de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (1 caz), agricultură, silvicultură şi pescuit (1 caz), energie electrică, termică şi gaze (1 caz), sănătate şi asistenţă socială (1 caz). Reamintim că falimentul este o procedură de încetare a existenţei unei societăţi comerciale care se aplică atunci cînd acestea nu mai pot face faţă datoriilor lor, cheltuielile aferente procedurii urmînd a fi suportate de către acestea.