De pe vasul de croazieră blocat în nisip, direct în avion!

Cei aproape 150 de pasageri de pe vasul de croazieră „Primadonna” au avut parte de un concediu inedit, aşa cum numai noi, românii, ştim să-l oferim. Vasul a rămas blocat într-un banc de nisip pe Dunăre, în dreptul localităţii Bistreţ, la kilometrul 727, aşa că turiştii au ajuns, sâmbătă după-amiază, în Portul Bechet şi au fost îmbarcaţi în patru autocare care i-au transportat pe Aeroportul Henri Coandă. O parte dintre ei vor pleca spre casă, în timp ce alţii îşi vor continua vacanţa, respectiv vor merge în Transilvania sau în Delta Dunării. Pasagerii au spus că s-au simţit bine şi că nu au simţit niciodată că sunt în pericol. Ba mai mult, au luat totul în glumă, distrându-se la maximum. „Totul a fost distractiv. Noi am făcut plajă şi auzeam motoarele cum încearcă să iasă din nisip. Căpitanul ne-a spus să nu ne facem nicio grijă pentru că am intrat într-un banc de nisip. O să mai venim în România, păcat că am văzut prea puţin din ea. Ne întoarcem din nou în Boston”, a spus un turist. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Dolj, inspector Veronica Constantin, a afirmat că vasul de croazieră a fost scos din bancul de nisip în jurul orei 14.00, după care a ajuns în Portul Bechet. „În timpul călătoriei de la Bistreţ şi Bechet nu s-au înregistrat incidente. Apoi, poliţiştii de frontieră au întocmit formalităţile, iar pasagerii îmbarcaţi în patru autocare au plecat spre Aeroportul din Otopeni”, a mai spus Constantin. Nava de croazieră trebuia să ajungă la Mila 23 în Delta Dunării.

ALTE NAVE BLOCATE Nici bulgarii n-au scăpat de „incidente” din cauza nivelului scăzut al Dunării. Peste o sută de nave au rămas blocate pe secţiunea bulgară, relatează Sofia News Agency. Nivelul Dunării lângă Ruse a scăzut cu 31 de centimetri şi autorităţile se aşteaptă să scadă şi mai mult. Navele blocate se află în porţiunea de pe fluviu cuprinsă între porturile Somovit şi Silistra, dar majoritatea - 63 - sunt ancorate lângă Ruse. Agenţia bulgară pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării, cu sediul la Ruse, a anunţat că trimite două vase de explorare - Vit şi Dunărea - pentru a măsura nivelul fluviului în diferite locuri şi este pregătită să trimită o navă-macara, Titan, şi un dragor, Vida, pentru a lărgi cele mai critice porţiuni unde au rămas împotmolite vasele. Nivelul apei în Dunăre a scăzut puternic în ultimele săptămâni, fiind cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.