De post, e bine să detoxifiem organismul

De regulă, în post, sunt medici care spun că este bine să recurgem la cure de detoxifiere a organismului, mai ales că, pe piaţă, tot mai multe alimente sunt pline de E-uri, fapt ce presupune o supraîncărcare a organismului cu toxine. La toate acestea se adaugă şi produsele cosmetice şi cele de îngrijire corporală, care, de asemenea, au efect negativ asupra organismului. Consumul excesiv de alimente industriale, în special cele pe bază de carne, brânzeturi, zaharuri şi cereale rafinate, determină apariţia acidozei metabolice (scăderea PH-ului sângelui şi limfei sub valorile normale). Acidoza metabolică e recunoscută ca fiind o cauză a depresiei. Astfel, alimentele influenţează nu numai structura noastră, ci şi partea emoţională, psihică şi spirituală. Vă prezentăm câteva exemple de salate pe care le putem consuma atunci când ne-am propus să începem o cură de detoxifiere.

Salata de rucola cu roşii cherry: avem nevoie de o jumătate de kilogram de frunze de rucola, roşii cherry, ulei de măsline extravirgin sau alte tipuri de ulei (de argan, in, cânepă, nucă), oţet balsamic, sare de mare brută cu ierburi aromatice sau cu alge marine şi lămâie. Aceasta este o salată bogată în fibre alimentare, minerale şi vitamine, cu efect revigorant şi detoxifiant. Rucola îmbunătăţeşte imunitatea, regularizează nivelul colesterolului în sânge şi are acţiune antioxidantă. Roşia este o sursă importantă de antioxidanţi, precum licopen şi vitaminele C şi A, cu efect imunostimulator şi de menţinere a energiei.

Salata de ton: salată verde, ton, ceapă, ardei, roşii, sare marină, ulei de măsline extravirgin.

Salată de castraveţi cu mărar: avem nevoie de 3-4 castraveţi proaspeţi, curăţaţi de coajă şi feliaţi; 2 linguri de ulei de măsline extravirgin, o legătură de mărar tocat, sare, piper şi oţet. E important să nu curăţăm castraveţii de coajă, deoarece aceasta este bogată în fibre alimentare importante pentru digestive şi detoxifiere, precum şi în vitamine, minerale şi antioxidanţi; de asemenea, e de preferat să folosim oţet de fermentaţie, din vin, mere şi pere, prune.

Salata de vinete: de preferat este să folosim vinete proaspete, coapte pe aragaz, ulei de măsline extravirgin, ceapă, sare marină.

Salată de seminţe crude de dovleac, de floarea-soarelui, morcov ras, ardei roşu şi galben, roşii, ridichi, rondele de ţelină, asezonată cu vinegreta obţinută din ulei de măsline cu zeamă de lămâie şi sare integrală.

Salata din sfecla roşie, pe care o putem pregăti cu ceapă, usturoi, untişor, salată verde şi andive asezonată cu ulei extravirgin de măsline.