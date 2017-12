“De profesie: medic în România” a câştigat Premiul European pentru Excelenţă

Campania “De profesie: medic în România”, lansată de Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council, FIC), prin Grupul de Lucru pe Sănătate, a reuşit să obţină recunoaşterea, la nivel european, în cadrul galei European Excellence Awards. Evenimentul a avut loc în decembrie, la Munchen, Germania, în prezenţa a peste 500 de profesionişti din domeniul comunicării şi al relaţiilor publice. Competiţia premiază cele mai bune campanii de comunicare din Europa ale companiilor, agenţiilor şi ONG-urilor din diverse industrii, precum tehnologie, energie, transport, telecom, sănătate, cultură sau turism. Campania a fost susţinută încă de la început de GSK România, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, fiind implementată cu ajutorul agenţiei GMP PR. Juriul a apreciat creativitatea campaniei româneşti, nivelul de inovaţie, strategia din spatele campaniei şi eficienţa în privinţa raportului dintre costuri şi publicul atins de mesajele acesteia, în condiţiile în care iniţiativa a izbutit, în mai puţin de un an, să atingă o serie de cifre impresionante. Astfel, peste 10 milioane de persoane au aflat despre campanie prin intermediul ştirilor şi reportajelor din presa audio, video, scrisă şi online, iar mai bine de 20.000 de profesionişti din rândul personalului medical au fost informaţi prin contact direct sau parteneriate speciale. Campaniei i-au fost dedicate, până acum, 26 de emisiuni de televiziune, iar 15 dintre cei mai importanţi bloggeri din România s-au implicat în această iniţiativă. La ediţia din 2013 a European Excellence Awards au fost înscrise peste 1.500 de campanii din toată Europa, structurate în 60 de categorii. Acestea au fost analizate de un juriu format din peste 30 de specialişti în comunicare de la cele mai mari agenţii europene de comunicare, dar şi din directori de comunicare de mari companii sau ONG-uri. “De profesie: medic in România” a fost lansată la începutul lunii aprilie 2013 sub sloganul ”Toţi pentru medici, medici pentru toţi”, având drept parteneri media Televiziunea Română, Hotnews.ro şi România TV. Iniţiativa îşi propune să contribuie la soluţionarea uneia dintre cele mai stringente probleme ale sistemului de sănătate din România - exodul personalului medical din ţară - care afectează starea de sănătate a românilor pe termen lung şi are consecinţe severe asupra economiei naţionale.