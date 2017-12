De rîsul curcilor Europei…

Taman cînd se vorbea despre refacerea Alianţei D.A., domnii Băsescu şi Tăriceanu, identificaţi ca fiind preşedintele şi premierul României, şi-au pus din nou poalele în cap! Cu o zi înainte de plecarea la Bruxelles, gazda unei importante reuniuni internaţionale, cei doi înalţi demnitari ai patriei au ţinut, în stilul lor caracteristic, să se dea iarăşi în spectacol! De această dată însă, trebuie să recunosc, că au făcut-o amîndoi de oaie din mulţimea de zoaie!Din bălăcăreala prezidenţialo-guvernamentală, un fel de scuipat pe obrazul naţiunii, a ieşit un rahat amestecat cu perje ruseşti şi cu numeroase alte inepţii şi gogomănii. Băsescu şi Tăriceanu nu au prea multe puncte comune. Îi leagă, în schimb, orgoliile prosteşti şi apetitul pentru mahalaua politică, în adevărata ei splendoare şi cu limbajul de rigoare. Ca de fiecare dată, în momentele importante pentru ţară, cum este cel de la Bruxelles, preşedintele şi premierul se pun de-a curmezişul sau pleacă, la reuniunea cu pricina, spate în spate, precum pistolarii din Ferentari. Evident, pentru că nu îşi vorbesc, fiecare fiind preocupat să se şteargă de zoaiele celuilalt, călătoresc separat. Cum să încapă două ţaţe politice în acelaşi avion! Fiecare cu culoarul lui de zbor şi cu conferinţa sa de presă! La noi, preşedintele şi premierul nu circulă niciodată împreună pe culoarul de zbor al interesului naţional, cum se întîmplă în alte state. E prea strîmt locul pentru cei doi “mari oameni politici ai timpului”! Pe care, cu o vădită scîrbă, îl trăim. Noi exportăm scandaluri politice la cel mai înalt nivel, patent unic. Am ajuns de rîsul curcilor din Europa, care, indiferent de dotările de care dispun, tot curci rămîn…Unde s-a mai pomenit ca, la astfel de evenimente, precum cel de la Bruxelles, preşedintele şi premierul unei ţări să se înjure strepezit printre dinţi! Pe cine reprezintă ei acolo? Cum iau, dacă situaţia o impune, decizii pentru ţară? Întorcîndu-şi reciproc spatele? Apelînd la translatorii prostiei? De cîte ori pleacă peste hotare, preşedintele şi premierul se păruiesc şi se înghiontesc spre amuzamentul înalţilor reprezentanţi ai U.E. Nu este uşor nici pentru ei, cunoscute fiind dificultăţile de comunicare generate de doi invitaţi puşi tot timpul pe harţă. Adevărul este că am ajuns subiect de miştouri şi glume proaste prin cancelariile europene. Ce bază să pui, atunci cînd împarţi fondurile europene, pe o ţară neguvernabilă? De cîte ori preşedintele şi premierul se încaieră, simţim pe pielea noastră efectele nefaste ale ultimilor patru ani, perioadă de adînci prefaceri, în care am bătut pasul pe loc. La noi, preşedintele şi premierul se acuză reciproc de trădare şi corupţie! Păi, fraţilor, în aceste condiţii, nici dracu’ nu ne mai deschide uşa! Ce fel de parteneri sîntem pentru Europa cînd cei mai importanţi oameni în stat reprezintă dovada clară că peştele de la cap se împute! După ce se flocăiesc bine, preşedintele şi premierul se prezintă în faţa Europei ca două curci plouate. Îmi şi imaginez cum şuşotesc gazdele pe la colţuri. Atenţie, ăştia nu-şi vorbesc, să-i abordăm pe rînd! Pentru Uniunea Europeană reprezentăm un caz unic de violenţă în familie, chiar dacă preşedintele şi premierul nu şi-au tras încă şuturi în fund. Dar, după viteza cu care se încinge tărîţa în ei, nu ar fi exclus să asistăm şi la o astfel de scenă! Ca să ne facem definitiv de cacao, preşedintele a produs din nou glume proaste la adresa Rusiei, băgîndu-l pe premier la înaintare, cu profil KGB-ist. Nu am tras destul după bancurile hidrologice cu Marea Neagră lac rusesc? Pînă acum, eram învăţaţi cu gafele celui mai iubit fiu al poporului. Constat cu tristeţe că şi domnul Tăriceanu a intrat pe această turnantă! Exact cum a intrat pe contrasens cu motocicleta proprietate personală! Dintr-un punct de vedere, amîndoi sunt perseverenţi. De la o vreme, se fac împreună de rîs, prin ieşiri bruşte la rampă, total hazardate şi pe teme de-a dreptul puerile. Pentru că nu are cine să-i tragă de mînecă, mă tem că nu se vor opri aici. Miza alegerilor parlamentare şi prezidenţiale este extraordinar de mare. Pentru această cauză, Traian Băsescu este în stare să sacrifice orice. În diverse situaţii, şeful statului se joacă, într-o manieră mai mult decît riscantă, cu declaraţiile şi comparaţiile de conjunctură. Ca să-l faci pe premier trădător, e mai mult decît o glumă proastă cu găozari sau ţigănci împuţite. Implicaţiile acestor ieşiri de estradă pot avea efecte devastatoare. Şi ne mai mirăm de ce România este privită cu o anumită reţinere de către partenerii săi din Europa! Ce garanţii le poate oferi investitorilor străini tandemul scandalagiilor Băsescu şi Tăriceanu? Daţi singuri răspunsul.