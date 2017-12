De unde cumpărăm mâncare cu gust de mâncare?!

15:46:17 / 09 Noiembrie 2017

Sinteza

Sintetic s-ar deduce ca azi(si ieri si poate acum 10-20 ani) doar prin noroc sa gasesti ceva cu adevarat natural inclusiv si la marii comercianti.(acolo unde teoretic nu s-ar admite sa cumperi altceva decit scrie mare pe eticheta) Mai tragic ar fi sa fie si reala ipoteza pt. majoritatea produselor ( s-au verificat ceva, e foarte bine. Dar s-a verificat tot si sa se zica de exemplu 1 la suta sint FALSURI si 99 la suta ar fi produse bune si consumului ? Asta ar fi un caz poate ideal, dar asa intuitiv eu as zice ca peste 50 la suta din produse ar fi dubioase, adica au in componenta cel putin ceva nociv si cunoscut ca impropriu consumului) Ideea cu Depozit Specializat (in sens real) ar fi buna, numai sa fie si implementata mai repede. (si organismul uman are o limita, rezista si la Nociv dar cu o limita, dupa eventual doctorul daca mai poate ajuta)