De unde începem să „Curățăm Constanța Noastră”?

19:04:40 / 01 Octombrie 2015

Platformele de gunoi

Draga Primarie, de platforme ingropate ati auzit? Exista in Romania si ar fi foarte utile si la noi, pentru inceput macar in zonele in care aceste platforme de gunoi se afla in apropierea unor unitati de invatamant( vezi Liceul Calinescu) sau intr-o zona foarte, foarte circulata de catre oameni si masini (vezi, de exemplu, platforma de gunoi de pe Tulcei, langa statia de taxiuri) .... sunt convins ca nu este ieftina aceasta investitie, domnule Fagadau, insa cu astfel de investitii trebuie sa incepeti curatarea orasului de mizeria care l-a cotropit de mult ... avem nevoie de lucruri simple: curatenie, toalete publice adevarate, piete curate(in ambele sensuri), parcuri ingrijite, transport public decent si sigur si lista poate continua .... chiar nu este momentul pentru spoirea vapoarelor de la intrarile in Constanta sau a tonetelor din piata ... sa nu mai spun despre schimbarea bordurilor, visul suprem al domnului Fagadau