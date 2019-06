De unde puteţi lua gratuit biciclete în Constanța

Cele 390 de biciclete puse la dispoziția constănțenilor și a turiștilor de Primăria Municipiului Constanța sunt utilizate la maximum de iubitorii de mișcare. Cei care aleg cel mai mult acest mijloc de transport sunt tinerii dornici de distracţie pentru care aceste biciclete reprezintă o modalitate extrem de plăcută de petrecere a timpul liber, mai ales că vacanţa mare bate la uşă.

Vă reamintim că bicicletele pot fi utilizate în mod gratuit.

Proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB ” urmărește utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT, un card de utilizator.

Agențiile SPIT care eliberează carduri sunt:

• Agenția fiscală nr.1 - bulevardul Tomis, nr.391 - Centrul comercial Tom;

• Agenția fiscală nr.2 - strada Nicolae Grindeanu, nr.66;

• Agenția fiscală nr.3 - strada Sulmona, nr.22;

• Agenția fiscală nr.4 - strada Badea Cârțan, nr.3;

• Agenția fiscală nr.5 - bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr.116 C - City Park Mall;

• Agenția fiscală nr.6 - bulevardul Tomis, nr.112;

Cu acest card, utilizatorul va putea să ridice, de la următoarele stații amplasate în oraș, o bicicletă:

• Stația Promenada (lângă Biserica Greacă)

• Stația Remus Opreanu ( în spatele Comandamentului Forțelor Navale)

• Stația Termele Romane (Poarta 1)

• Staţia Mircea cel Bătrân ( în fața Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”)

• Stația Sala Sporturilor ( în parc, în fața Sălii Sporturilor)

• Stația Capitol

• Stația Tomis II (în parc)

• Stația Dacia

• Stația Parc Tăbăcărie ( intrare CCINA)

• Stația Cișmelei

• Stația Pescărie

• Stația Delfinariu

• Stația Oxford

• Stația Perla

• Stația Meridian

• Stația Castel

• Stația Iaki

• Stația Rex