De unde se pot ridica pachetele pentru nevoiași?

06:06:37 / 28 Decembrie 2015

Felicitari Primariei

Intr-adevar vestea este nu buna,ci foarte buna,pentru persoanele nevoiase! Sa stai in zi de mare sarbatoare crestina,Sfantul Stefan,ore in sir peentru pachet cand acesta se putea acorda in alte zile ale lunii decembrie este o nota proasta pentru organizatori. Ieri la ora15 am vazut o coada(ma rog,un rand) de peste 150 personae la unul din centrele de distribuire. Atata incompetent,sau poate rautate si bataie de joc,greu se poate inchipui.