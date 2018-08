De unde vine expresia „E ceva putred în Danemarca”

Expresia „E ceva putred în Danemarca” este larg răspândită în România. Ana Iorga a explicat în cadrul rubricii de la Antena 3, „Pe cuvânt”, de unde vine această expresie. „Spunem asta atunci când simţim că ceva nu e în regulă la un om, la un eveniment, la un loc sau într-o un anumită situaţie cu care ne confruntăm. Atunci când intuim că ceva nu funcţionează cum trebuie. Că există poate un aspect care ne scapă şi acel detaliu face ca lucrurile să nu meargă bine. Dar de ce reperul e Danemarca? Putea fi ceva putred în Franţa sau în Marea Britanie. Expresia „E ceva putred în Danemarca" este traducerea unui vers celebru din Shakespeare. „Something is rotten in the state of Denmark!": Hamlet, actul întâi, scena 4. Replica este rostită de un ofiţer la apariţia stranie a umbrei tatălui lui Hamlet. Vrea să spună că e ceva necurat în Danemarca, referindu-se la corupţia morală şi politică din ţară. Dar cu timpul, Danemarca a devenit un loc generic, poate sugera orice ţară, situaţie, context în care domneşte o stare de lucruri proastă.

Traducerea adjectivului „rotten" prin „putred" a fost varianta aleasă în mai multe limbi. „Rotten" în engleză înseamnă putred, dezagregat, dar şi corupt din punct de vedere moral, social sau politic, acesta fiind sensul cu care este folosit în versul lui Shakespeare. Personajul voia să spună că Danemarca se confruntă cu o corupţie morală şi politică.

„E ceva putred în Danemarca" este astăzi o expresie des folosită în română. Dar nu numai la noi. E o replică celebră care a rămas în multe culturi. Avem expresia în franceză: „Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark". Există şi în germană: „Etwas ist faul im Staate Denmark". O au şi italienii: „Ce del marcio in Danimarca". Asta se întâmplă cu operele importante ale literaturii universale”.