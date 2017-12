De Valentine's Day, turiştii români merg la Paris, Roma, Viena sau Praga

V-aţi gândit unde vă veţi petrece Valentine’s Day (14 februarie)? Cu 20% mai mulţi români (faţă de anul trecut) s-au gândit deja şi vor ajunge, în februarie, în locuri celebre, precum Fontana di Trevi, Turnul Eiffel sau castelele din Praga. Un studiu al portalului de turism Vola.ro arată că numărul românilor care vor petrece în acest an Valentine's Day într-o destinaţie externă va creşte cu 20% deoarece sărbătoarea este la începutul weekend-ului în 2014 şi pentru că evenimentul este din ce în ce mai mediatizat în România. Cele mai căutate destinaţii sunt, după cum arată rezervările, Roma, Viena, Praga, Paris şi Barcelona, potrivit Vola.ro. „Se caută destinaţiile romantice, dar şi accesibile ca preţ. Valentine's Day din 2014 prinde weekend-ul şi, mai mult, se desfăşoară în extrasezon, când tarifele oricum sunt mai mici decât în alte perioade ale anului. Tocmai din acest acest motiv, Roma, Viena şi Praga sunt în top 5 la preferinţe“, a declarat, într-un comunicat, Ioana Bălănescu, directorul departamentului Pachete Turistice din cadrul Vola.ro. Potrivit sursei citate, Parisul a rămas în top şi întotdeauna s-a cerut, mai ales de Valentine's Day. Roma a urcat pe primul loc în clasament nu doar pentru că este o destinaţie ieftină, ci şi pentru că este percepută ca un oraş romantic. În plus, companiile aeriene au promoţii în această perioadă. Preţul unui city break la Paris de Sfântul Valentin porneşte de la 300 de euro de persoană şi acoperă biletul de avion cu taxele incluse, trei nopţi de cazare în cameră dublă cu mic dejun şi asigurarea de călătorie. Acelaşi pachet, dar la Roma, poate fi cumpărat la tarife începând de la 175 de euro de persoană, la Viena sau la Praga de la 200 de euro de persoană, în timp ce, pentru Barcelona, un tânăr îndrăgostit trebuie să scoată din buzunar cel puţin 250 de euro. „Desigur, la aceste pachete se pot adăuga o croazieră pe Sena, o cină la Turnul Eiffel, tururi de oraş, bilete pentru autobuzele „Hop on Hop Off“ sau carduri cu reduceri la principalele obiective turistice şi la restaurante. Se constată că din ce în ce mai mulţi români pleacă în vacanţe cu ocazia zilei de Valentine's Day. Majoritatea preferă pachetele de tip city break în Europa, pentru că sunt mult mai accesibile decât vacanţele în afara continentului şi turiştii nu au nevoie decât de câteva zile libere. Din acest motiv, Valentine's Day de anul acesta este foarte căutat. Pachetele sunt cu plecări joi şi vineri şi durează până duminică sau luni. Cu siguranţă se va simţi o creştere de cel puţin 20% a numărului de români care aleg să petreacă Valentine's Day într-un oraş european, din estimările Vola.ro“, se mai arată în comunicat. De multe ori, de Valentine's Day, hotelurile adaugă la pachete coşuri cu fructe, sticle cu şampanie sau mici cadouri de bun-venit.