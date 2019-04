De văzut! Marius Mihalache, un excepțional artist al țambalului, vine în Constanța!

Un concert susținut de cunoscutul virtuoz al țambalului, MARIUS MIHALACHE, împreună cu echipa sa de muzicieni de elită, ”Marius Mihalache Band”, va avea loc în Constanța, la Clubul Doors. Îi întâlniți pe:

Marius Mihalache - țambal

Arabela Nicolau - voce

Lorin Mihalache - tobe

Marius Gagiu (Mandela) - flaut, caval

Nicu Baran - bass

DESPRE UN IMPORTANT ARTIST ROMÂN:

Marius Mihalache, un excepțional artist al țambalului, a început să cânte la vârsta de 6 ani, iar la 17 ani interpreta pe scena operei SCALA din Milano arii celebre compuse de Rahmaninov, Chopin, Schuman, Schubert sau Mozart. Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a fost întâlnirea cu Chick Corea, alături de care a susţinut o serie de concerte. Cântă și înregistrează alături de Gloria Gaynor, Nina Simone, Steve Vai, Kitaro şi de alţi muzicieni, cunoscuţi pe plan mondial. Este muzicianul care a reuşit să confere ţambalului valenţe, subtilităţi şi rezonanţe incredibile, rivalizând cu sonorităţile specifice muzicii clasice. În anul 2015, este invitat de către Cosmin Chivu (Director of the BA in International Performance Ensemble at the Pace School of Performing Arts) să facă parte din distribuția piesei celebre "Our Class", scrisă de Tadeusz Slobodzianek, Broadway, NYC.

Prețul biletului este 60 de lei. Info și rezervări: 0763661622.