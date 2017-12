De ziua lui, Putin îşi arată muşchii

Premierul rus şi-a lansat, în oraşul natal Sankt Petersburg, marţi, chiar în ziua în care a împlinit 56 de ani, un film pe DVD cu lecţii de judo, sport în care fostul agent KGB deţine o centură neagră. Prezentarea filmului “Să învăţăm judo cu Vladimir Putin” trebuia să aibă loc luni seara, dar evenimentul a început după miezul-nopţii, din cauza consultărilor interguvernamentale ruso-belaruse care s-au încheiat mai tîrziu decît era prevăzut.

Adunaţi în centrul de presă de la Palatul Konstantin, sportivi, jurnalişti şi funcţionari, în frunte cu guvernatoarea Valentina Matvienko, au avut astfel privilegiul de a fi primii care îl felicită pe premierul rus. Acesta a suflat, ieri, în tortul cu 56 de lumînări. În alocuţiunea sa, Putin a mărturisit că prezenţa numelui său în titlul filmului urmăreşte un scop exclusiv publicitar. “Titlul ascunde un artificiu publicitar, pentru că cei care vor privi filmul nu vor învăţa judo cu umilul dvs. servitor, ci cu adevăraţi corifei, sportivi japonezi de renume mondial şi atleţi ruşi campioni ai lumii şi campioni olimpici”, a spus premierul. Şeful Guvernului, care practică judo de la vîrsta de 13 ani, consideră că nivelul de dezvoltare a sporturilor într-o ţară arată nivelul de dezvoltare per ansamblu al ţării. “Atenţia acordată sporturilor demonstrează maturitatea societăţii. Fără să acordăm atenţie sporturilor nu putem vorbi despre un mod de viaţă sănătos, nici despre sănătatea naţiunii. Sportul este un mijloc universal de consolidare şi dezvoltare a societăţii”, a conchis fostul lider de la Kremlin. Instrucţiunile de pe DVD-ul lansat marţi reprezintă un supliment la un manual de judo la care Putin este co-autor şi care are acelaşi titlu, fiind publicat în 12 ţări. “Autorii Vladimir Putin, Vasili Şestakov şi Aleksei Leviţki prezintă o istorie completă a judo-ului, de la originile sale în jujitsul japonez pînă la transformarea sa într-un sport olimpic, incluzînd contribuţia Rusiei la această artă”, au spus editorii de la Random House în prezentarea cărţii, care s-a lansat în SUA în 2004. Niponul Yasuhiro Yamashita, campionul olimpic şi mondial, a luat parte la turnarea acestui film care are patru părţi. În prima apare premierul, cu centura neagră, care vorbeşte despre istoria acestui sport şi despre principiile de bază ale artei marţiale. “Numele acestui sport - calea supleţii - îi dezvăluie principiul fundamental, o oportunitate de a cîştiga prin mişcări ale braţelor blînde, dar eficiente ca acţiune”, explică fostul preşedinte. În partea a doua, premierul face o scurtă demonstraţie.

Luna trecută, într-un interviu acordat “Le Figaro”, Putin s-a oferit să-i arate cîteva mişcări de judo preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy. Nu este pentru prima dată cînd premierul rus îşi arată condiţia fizică excepţională, masculină, care contrastează cu cea a predecesorului său de la Kremlin, Boris Elţîn, victimă a alcoolismului, remarcă Sky News, care publică pe site-ul său cîteva fragmente din DVD-ul lansat marţi. O fotografie care îl înfăţişa pe Putin la pescuit în Siberia, cu bustul gol, a făcut înconjurul lumii, anul trecut şi au făcut din el un sex simbol naţional. De asemenea, presa a publicat imagini cu Putin la schi, cu Putin conducînd un tren, navigînd pe un submarin sau co-pilotînd un avion de vînătoare. În urmă cu şase săptămîni, a salvat un echipaj de televiziune împuşcînd cu o săgeată cu tranchilizant, într-o rezervaţie, un tigru ameninţător. Sînt elemente care au contribuit la menţinerea popularităţii sale la cote fără precedent în timpul celor opt ani cît a fost preşedinte, notează şi cotidianul britanic “The Daily Mail”.

Poate nu întîmplător, Putin, născut la 7 octombrie 1952, a simţit nevoia unei noi demonstraţii a superiorităţii sale fizice în ziua în care împlineşte 56 de ani şi în condiţiile în care criza economică dă tîrcoale Rusiei. Însuşi preşedintele Ucrainei, Viktor Iuşcenko, adversarul său recunoscut, l-a felicitat pe şeful Guvernului Federaţiei Ruse, cu ocazia zilei de naştere. Cît despre tinerii din Rusia, care îi poartă o admiraţie neţărmurită fostului lider de la Kremlin, aceştia au fost în sărbătoare. “Vladimir Putin, eşti în continuare liderul naţiunii”, au proclamat, marţi, fanii premierului, care i-au jurat solemn idolului lor “fidelitate politică”. Douăzeci de adolescenţi şi elevi, purtînd tricouri portocalii pe care scria “La mulţi ani!” şi pe care aveau imprimat un portret al lui Vladimir Putin, s-au strîns în apropiere de Kremlin, pe un pod, un loc simbolic unde moscoviţii, mai ales pentru tinerii căsătoriţi, îşi agaţă în mod tradiţional “lacătele fidelităţii”, după care aruncă cheile în apele Moscovei. Pe o ploaie puternică, tinerii, membri ai fan clubului Putin creat în 2006, la Moscova şi care revendică circa 350 de membri, au strigat “Ura!” şi au băut vin spumos din pahare de plastic, în faţa camerelor de filmat. Manifestanţii au agăţat apoi de un copac imensul lacăt pe care scriseseră “Lui Vladimir Vladimirovici Putin, în semn de fidelitate politică” şi au aruncat cheia în Moscova. “Putin este în continuare liderul naţiunii! Şi natura plînge că şi-a părăsit funcţia”, a spus liderul tinerilor, Igor Boiko, student la ştiinţe politice. “Am crescut cu Putin! El e cel care a schimbat ţara şi încă nu îl acceptăm pe Dmitri Medvedev”, adaugă o tînără de 15 ani. “Putin se va întoarce în curînd la Kremlin”, promite ea. Cu 88%, respectiv 83% opinii favorabile, premierul Vladimir Putin rămîne mai popular decît Dimtri Medvedev, potrivit unui sondaj din septembrie al centrului independent rus Levada.