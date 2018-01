De Ziua Mondială Braille și tu poți fi „ochii“ unui orb! Donează un laptop!

Haideți să renunțăm la indiferența față de oamenii pe lângă care trecem! Să deschidem ochii și inima la durerile oamenilor cu nevoi speciale. NU ne costă nimic să fim mai buni și mai prezenți!

Campania Telegraf continuă! Fizicianul Cosmin Vatra a lansat, anul trecut, o nouă idee care ar putea să-i facă fericiți pe copiii nevăzători. Instalarea gratuită a unui program IT pe un laptop vechi poate transforma complet viaţa acestora, îi poate aduce mai aproape de lumea noastră, îi poate face să simtă că trăiesc cu adevărat! Haideţi să împrăştiem împreună întunericul! Cine are un laptop vechi şi nu mai are ce să facă cu el, este rugat să îl doneze acestor micuți loviți de soartă. Iar Ziua mondială Braille, marcată, în fiecare an la 4 ianuarie, poate fi un prilej la fel bun ca oricare altul de a face un copil nevăzător mai fericit.

Așadar, dacă aveți un laptop vechi sau știți o firmă care se retehnologizează și nu are ce face cu sistemele vechi, îl puteți contacta, în privat, pe Cosmin Vatra (Facebook) sau să trimiteți un mesaj pe e-mailul redacției noastre (office@telegrafonline.ro) pentru a face fericiți și alți copii nevăzători.

Cine a fost Louis Braille

4 ianuarie 1809 este data la care s-a născut francezul Louis Braille, inventator al alfabetului tactil cu puncte în relief pentru persoane cu deficienţe de vedere, folosit şi astăzi de nevăzători. Louis Braille s-a născut la Coupvray, localitate situată la 40 de kilometri de Paris. Şi-a pierdut vederea la vârsta de trei ani, în urma unui accident. Potrivit site-ului www.nbp.org, a studiat la Institutul Naţional pentru Tinerii Nevăzători din Paris, dar cea mai mare parte a timpului liber şi-o dedica încercărilor de a găsi o modalitate eficientă de a reprezenta, tactil, literele şi numerele. Pe atunci, nevăzătorii încercau să citească, folosind reproducerea în relief a literelor obişnuite, o metodă ce se dovedea a fi destul de anevoioasă. Gândul de a găsi un sistem de scriere ce poate fi descifrat cu ajutorul degetelor îl obseda.

Cum a apărut sistemul Braille

Louis Braille a aflat despre căpitanul de artilerie Charles Barbier, care folosea, pentru trimiterea de mesaje secrete, un sistem de comunicare prin puncte embosate, pe care-l numea „scriere pe timp de noapte“. Sistemul consta în puncte imprimate pe carton. Cum în armată, acest sistem de comunicare nu a avut un succes prea mare, Barbier l-a făcut cunoscut la Şcoala pentru nevăzători. Louis a fost foarte impresionat şi şi-a petrecut următorii trei ani încercând să dezvolte proiectul lui Barbier. Aşa a apărut alfabetul cu puncte în relief, folosit şi în prezent de nevăzători. Alfabetul Braille foloseşte 6 puncte pentru 63 de semne (litere, sunete, semne, cifre, note muzicale). În 1847, a fost pus la punct tiparul Braille, cu ajutorul căruia puteau fi tipărite cărţi pentru nevăzători. Louis Braille a murit la 6 ianuarie 1852, la Paris. În 1878, cu ocazia unui congres internaţional organizat la Paris, alfabetul Braille a fost adoptat oficial ca metodă de învăţare a cititului pentru copiii nevăzători.

Pentru meritele sale, Louis Braille a primit din partea guvernului francez Ordinul Legiunii de Onoare, iar la Coupvray a fost ridicat un monument pentru cinstirea memoriei sale.

În țara noastră trăiesc peste 100.000 de nevăzători, dintre care aproximativ 3.200 sunt copii, aceste date fiind oferite de Direcția Generală pentru Protecția Persoanelor cu Handicap. Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație nonguvernamentală, recunoscută de autoritățile publice române și de organizațiile internaționale ale nevăzătorilor, care are 37.000 de membri (persoane cu handicap vizual grav, accentuat și mediu) și 30 de filiale.