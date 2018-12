De Ziua României, meci important la Academia Hagi de la Ovidiu

Etapa a 17-a a Ligii 1 la fotbal programează sâmbătă, 1 decembrie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, o partidă deosebit de interesantă, între FC Viitorul și Dinamo București. Aflați pe treapta a treia a podiumului, jucătorii constănțeni, pregătiți de Gheorghe Hagi, vor să obțină cele trei puncte puse în joc pentru a se apropia și mai mult de obiectivul fixat, prezența în turneul play-off.

„Dacă stăm aşa şi ne uităm la istoria meciurilor, cred că avem un avantaj. Dar ştim că meciurile sunt foarte grele, jucăm cu o echipă de tradiţie, o echipă cu istorie în spate şi mereu este foarte dificil să joci contra lor. Au şi un antrenor cu experienţă (n.r. - Mircea Rednic), care mereu a avut rezultate bune când a fost la Dinamo. Ne aşteptăm la un meci foarte greu, dar când jucăm acasă jucăm cu mentalitatea de a câştiga. Suntem conştienţi că ne va aştepta un meci foarte greu, pentru că aşa au fost toate meciurile cu Dinamo şi spectaculoase, dar grele în primul rând. Dinamo cred că tratează orice meci pe viaţă şi pe moarte, pentru că îi obligă tradiţia. Suntem conştienţi că vor veni să scoată un rezultat cât mai bun. În acelaşi timp jucăm acasă, trebuie să ne facem treaba cum trebuie, să ne gândim să facem un rezultat foarte bun. Trebuie să ne adaptăm la orice fel de vreme, condiţii, aşa e programul, trebuie să fim pregătiţi. Sperăm să vină spectatorii la meci într-un număr cât mai mare, pentru că este important să îi avem alături de noi, să ne susţină” - Ianis Hagi, căpitan Viitorul.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte mare din fotbalul românesc. Cu siguranţă nu le convine locul pe care sunt şi vor veni cu ambiţie şi dorinţa de a câştiga, dar noi trebuie să respectăm ceea ce am lucrat la antrenament, să le ţinem piept şi să vină şi prima victorie cu Dinamo acasă. Trebuie să luăm fiecare meci la victorie. Trebuie să fim profesionişti, să jucăm pe orice vreme şi să o facem cât mai bine. Mereu terenul a arătat aici (n.r. - la Academia Hagi de la Ovidiu) foarte bine” - Ionuţ Vînă, mijlocaş Viitorul.

„Un meci dificil şi spun dificil pentru că întâlnim o echipă care ştie să joace genul acesta de meciuri, meciuri importante, meciuri decisive. Îl consider decisiv pentru că întâlnim o echipă de tradiţie, care nu e într-un moment foarte bun. Dar cu siguranţă o să vină montaţi, o să vină să arate, pentru că e lovită în orgoliu, o să vină să câştige. Dinamo cu noi totdeauna pleacă favorită, pentru că e o echipă de tradiţie, o echipă cu istorie şi o echipă care ştie să joace genul acesta de meciuri mult mai bine ca noi. Noi suntem într-o formă bună, aratăm bine, avem continuitate în rezultate, ne dorim, tot aşa, să producem rezultate, pentru că suntem în perioada în care avem nevoie de puncte, orice punct, orice victorie îţi aduce confort, îţi aduce linişte, încredere. Sunt motivele noastre să încercăm să păstram aceeaşi linie, iar asta înseamnă să producem rezultat mâine (n.r. - sâmbătă). Dinamo are un antrenor cu experienţă. Mircea (n.r. - Rednic) are o situaţie grea de gestionat, dar sunt sigur că are capacitatea şi a arătat-o de multe ori că ştie să facă lucrurile. Are o experienţă enorm de mare internă şi internaţională ca şi antrenor, aşa că este abilitat şi poate să gestioneze această situaţie şi cu siguranţă că el va face lucruri importante ca Dinamo să revină. Voi vedea cu cine vom începe. Trebuie să aducem şi prospeţime. Voi vedea ce decizii vom lua. Sperăm să obţinem acum victoria şi acasă. Sper să câştigăm de data asta” - Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul.

SUCCES CATEGORIC PENTRU CFR

Rezultate - vineri: CSM Politehnica Iaşi - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 (Flores 21 / Vaşvari 9), CFR Cluj - FC Voluntari 5-0 (Ţucudean 26, 56, 62, Cr. Manea 84, V. Costache 89).

Programul celorlalte partide - sâmbătă, ora 14.00: FC Hermannstadt - Concordia Chiajna; duminică, ora 17.00: U. Craiova -Dunărea Călăraşi, ora 20.00: FCSB - Gaz Metan Mediaş; luni, ora 20.00: Astra Giurgiu - FC Botoşani. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. CFR 36p (golaveraj: 27-10), 2. FCSB 31p (31-16), 3. FC VIITORUL 29p (19-16), 4. U. Craiova 26p (28-14), 5. Gaz Metan 26p (18-18), 6. Sepsi 24p (19-16), 7. Astra 20p (17-15), 8. FC Botoşani 19p (21-24), 9. Hermannstadt 18p (16-18), 10. Dinamo 18p (16-22), 11. Poli Iaşi 18p (15-26), 12. Dunărea 17p (12-15), 12. Chiajna 17p (10-20), 14. Voluntari 8p (15-33).