Dealer de canabis condamnat la... libertate

Încurajaţi de pedepsele blânde la care sunt condamnaţi, dealerii de droguri îşi văd mai departe de afacerile ilegale. Deşi sunt conştienţi că poliţiştii şi procurorii sunt pe urmele lor, traficanţilor nu le pasă dacă sunt prinşi deoarece ştiu că nu vor ajunge la puşcărie. Potrivit legii micii reforme, dacă recunosc comiterea infracţiunii, instanţa le reduce cu o treime pedeapsa şi, de cele mai multe ori, aceasta înseamnă suspendarea executării pedepsei. Ultima sentinţă într-un caz de trafic de droguri de risc a fost dată, ieri, de Tribunalul Constanţa. Cel care a beneficiat de clemenţa magistraţilor şi a scăpat de închisoare este Artur Ialău, de 23 ani, din Republica Moldova, cu reşedinţa în Bucureşti. Tânărul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de canabis. Decizia nu este definitivă.

FLAGRANTUL Potrivit rechizitoriului, pe 9 noiembrie 2012, poliţiştii au aflat că un tânăr pe nume „Arthur” (identificat ulterior ca fiind Artur Ialău) deţine şi vinde canabis în cluburile din Constanţa şi Bucureşti, cerând 70 de lei pentru un gram de drog. Oamenii legii au fost informaţi că individul locuieşte în Bucureşti şi că primeşte canabisul printr-o firmă de curierat. Flagrantul în urma căruia a fost prins Ialău a avut loc în noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2012, la restaurantul Mc Donald’s Dristor, din Bucureşti. Un investigator şi un colaborator, ambii sub acoperire, s-au întâlnit cu Ialău şi s-au înţeles cu dealerul să le vândă aproximativ 200 de grame de canabis, cu 45 de lei gramul. În momentul în care investigatorul sub acoperire i-a dat lui Ialău 8.000 de lei reprezentând contravaloarea drogurilor, şi-au făcut apariţia ofiţerii de la Antidrog care l-au reţinut pe traficant. Anchetatorii au găsit în maşina lui, sub scaunul şoferului, trei pungi din plastic pline cu canabis.