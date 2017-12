Dealer de droguri ținut la distanță de litoral

Un tânăr din Argeș nu mai are voie să pună piciorul în stațiunile Mamaia, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus şi Saturn în următorii doi ani, după ce a fost prins în timp ce vindea stupefiante pe litoral. Valentin-Ionuţ Purcel a primit interdicția din partea magistraților constănțeni, care l-au condamnat, ieri, la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri. În plus, bărbatul are un termen de încercare de trei ani, perioadă în care judecătorii s-au gândit să-l trimită la muncă cinstită și... neremunerată. „Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Purcel Valentin-Ionuţ va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei comunei Slobozia, județul Argeş, constând în una din următoarele activităţi: curăţenie pe traseele din jurul comunei, păşunea comunală, cimitirul comunei; decolmatat şi taluzat şanţurile drumurilor comunale, curăţirea spaţiilor ce aparţin unităţilor subordonate Consiliului Local Slobozia; curăţirea malurilor râului Dâmbovnic; lucrări manuale necalificate pentru remedierea defecţiunilor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; strângerea şi colectarea gunoaielor, văruit pomii de pe marginea drumurilor comunale; curăţenie la sediul şi anexele Primăriei Slobozia”, se arată în sentința Tribunalului Constanța. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la instanța superioară.

ACUZAȚIE RECUNOSCUTĂ Amintim că Valentin-Ionuț Purcel a fost prins în noaptea de 3 spre 4 mai, de polițiștii de la Antidrog Constanța, în timpul unei razii organizate în stațiunile de pe litoral. Oamenii legii spun că au găsit asupra lui Purcel 22 de comprimate de ecstasy şi trei bile cu cocaină, pe care acesta a recunoscut că avea de gând să le vândă în cluburile de noapte din Mamaia. Suspectul a fost reținut imediat de anchetatori și, a doua zi, a ajuns în spatele gratiilor, fiind arestat preventiv. În urma pedepsei cu suspendare primite ieri, Valentin-Ionuț Purcel a fost pus în libertate sub control judiciar.