Dealer de etnobotanice prins în flagrant

Deşi a fost prins, la sfârşitul săptămânii trecute, în timp ce vindea substanţe etnobotanice şi s-a ales cu dosar penal, Marian C., de 18 ani, din Constanţa, nu a renunţat la afacerea sa. El a continuat să se aprovizioneze cu droguri şi să le comercializeze clienţilor lui fideli, cu preţul promoţional de zece lei pliculeţul. Nu a reuşit să se ţină prea mult timp departe de oamenii legii pentru că, marţi seară, el a fost depistat, din nou, în flagrant de jandarmii constănţeni, în zona complexului Doraly, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 17.30, Marian C. s-a întâlnit cu un bărbat, căruia intenţiona să-i vândă etnobotanice. El a fost surprins exact în momentul în care îi dădea cumpărătorului substanţele. La vederea jandarmilor, dealerul a băgat repede banii primiţi de la client în buzunar şi a încercat să fugă, dar a fost somat să se oprească. Militarii l-au imobilizat pe suspect şi l-au percheziţionat corporal, găsind în buzunarele gecii acestuia 53 de plicuri cu fragmente vegetale de culoare verde. Iniţial, Marian C. a încercat să-i inducă în eroare pe jandarmi, susţinând că deţine drogurile pentru consumul propriu. El a fost, însă, contrazis de tânărul care tocmai cumpărase etnobotanice de la el şi care nu apucase să fugă. Acesta le-a spus jandarmilor că obişnuieşte să se aprovizioneze cu droguri de la Marian C., pe care-l cunoaşte de multă vreme şi despre care ştie că se ocupă cu traficul de etnobotanice.